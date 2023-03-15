بن عيادة يعود إلى المنافسة شهر أفريل القادم

خضع لعلاج في مركز سبيتار العالمي في الدوحة

طمأن الدولي الجزائري حسين بن عيادة أنصار الوداد بشأن جاهزيته وقرب موعد عودته لتعزيز صفوف الفريق البيضاوي.

ويغيب النجم الدولي الجزائري منذ أشهر بسبب الإصابة، علما بأنه خضع لعلاج في مركز سبيتار العالمي في الدوحة، وخرج بتقارير مطمئنة وإيجابية. وظهر حسين بن عيادة في ملعب تدريبات الوداد “بنجلون” وهو في حالة بدنية لائقة.

وحسب مصادر صحفية فإن اللاعب سيكمل تأهيله على كافة المستويات، خلال التوقف الدولي المقبل، على أن يعود مطلع أفريل بالتزامن مع الديربي ضد الرجاء، والجولة الختامية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل. وسيمثل عودة حسين بن عيادة إضافة كبيرة للوداد، كما سيمنح خيارات دفاعية أكبر للمدرب الإسباني غاريدو، في توقيت حاسم من عمر الموسم الجاري محليا وقاريا.

ويتصدر الوداد المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا برصيد (9) نقاط، يليه شبيبة القبائل الجزائري (7)، ثم بترو أتلتيكو الأنجولي (4) وأخيرا فيتا كلوب الكونغولي (3).