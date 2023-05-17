بن عيادة يغيب عن إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تأكد غياب المدافع الجزائري حسين بن عيادة، عن مواجهة فريقه الوداد المغربي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويستضيف فريق صن داونز نظيره الوداد المغربي، يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري الأبطال..

فيما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسيغيب بن عيادة عن مواجهة صن داونز، بعد تعرضه للإصابة في التدريب الأخير لفريقه الوداد المغربي، مما أربك حسابات المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك. وفي سياق متصل، سيواجه الفريق الفائز من مباراة صن داونز والوداد المغربي، في المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال، الفريق المتأهل من مباراة الأهلي والترجي التونسي.