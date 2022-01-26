بن عيادة يقترب من الانضمام إلى الغرافة القطري

في الوقت الذي فند وكيل أعماله إنهاء الصفقة

كشفت مصادر إعلامية تونسية عن اقتراب المدافع الأيمن الجزائري، للنجم الساحلي التونسي، من الانضمام إلى نادي الغرافة القطري، قبل انقضاء فترة التحويلات الشتوية الجارية.

وبحسب ذات المصدر، فإن بن عيادة سيتنقل إلى الدوري القطري، بعد الاتفاق الذي وقع ما بين الفريقين الغرافة القطري والنجم الساحلي التونسي، حيث سيتحصل الأخير على 900 ألف دولار أمريكي- نحو 12 مليار سنتيم بالعملة المحلية. مع العلم أن بن عيادة لا يزال مرتبطا بعقد مع النجم إلى غاية جوان 2023.

بالمقابل، فند وكيل أعمال اللاعب هذا الاتفاق، مؤكدا أن حسين بن عيادة ما زال لاعبا في صفوف النجم الساحلي التونسي حتى هذه الساعة، والحديث عن انتقال لاعب شبيبة قسنطينة سابقا إلى اللعب في الغرافة القطري سابق لأوانه.

للإشارة، فإن العروض القوية التي قدمها حسين بن عيادة مع المنتخب الوطني للاعبين المحليين في البطولة العربية للفيفا، خلال شهري ديسمبر الماضي، ومساهمته الكبيرة في فوز الخضر بالتاج العربي لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم في كأس العرب، جعلت العديد من الأندية تتهافت على ضمه من بينها فرق خليجية تقدمت إلى النجم الساحلي بعروض مغرية أهمها عرض الغرافة القطري، الذي أبدى استعداده لدفع ما يقارب مليون دولار للفوز بخدماته.

الجدير بالذكر، أن حسين بن عيادة تنقل مع المنتخب الوطني الأول إلى بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، واكتفى بالمشاركة في بعض الدقائق في مواجهة منتخب كوت ديفوار التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية لهدف.

ل. ط