بن عياد زميلا لِتوغاي

رياض بن عياد بِزيّ نادي الترجي التونسي.

أعلنت إدارة نادي الترجي الرياضي بطل تونس مساء الخميس، عن انتدابها للاعب الدولي الجزائري رياض بن عياد.

وأمضى المهاجم بن عياد (25 سنة) عقدا مدّته ثلاثة مواسم، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي الترجي التونسي.

وكان بن عياد في الموسم المُنقضي يرتدي زيّ فريق وفاق سطيف، مُعارا من قبل إدارة نادي البارادو.

وقدّم ابن بئر مراد رايس (العاصمة) عروضا فنية راقية في نسخة 2021-2022، أهّلته لِحجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وخوض مقابلتَين في جوان الماضي أمام تنزانيا وإيران، وسجّل هدفا أمام الفريق الأخير.

وسيلعب رياض بن عياد رفقة مواطنه المدافع الدولي محمد الأمين توغاي، فيما ترك لاعبا الخطّ الخلفي عبد القادر بدران وإلياس شتي في الأيّام القليلة الماضية فريق الترجي التونسي، واتّجها نحو ناديَي ضمك السعودي وأونجي الفرنسي، على التوالي.

ويخوض رياض بن عياد مع الترجي التونسي في الموسم الجديد عدّة منافسات، أبرزها رابطة أبطال إفريقيا.