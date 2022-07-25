بن عياد في تونس للالتحاق بالترجي التونسي

الترجي التونسي:

تنقل المهاجم الدولي الجزائري لنادي بارادو رياض بن عياد الأحد إلى تونس، لإتمام مفاوضاته مع إدارة الترجي التونسي، تحسبا لانتقال محتمل، حسبما أوردته “نسمة سبور” على موقعها الرسمي. ويوضح نفس المصدر ما يلي: “لقد انطلقت الاتصالات الأولى منذ مدة بين رئيس بارادو، حسن زطشي ونظيره للترجي، حمدي مدب، للتطرق لموضوع انتقال بن عياد إلى الترجي”.

وتألق بن عياد الذي أعير الموسم الماضي لوفاق سطيف، بألوان الوفاق من خلال تسجيله 12 هدفا منها خمسة أهداف في منافسة رابطة الأبطال. وكان الموسم الرائع الذي أداه بن عياد قد أثار اهتمام الناخب الوطني جمال بلماضي الذي استدعاه للجولتين الأوليين لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2024 اللتين جرتا في شهر يونيو الماضي أمام أوغندا (2-0) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (3-0)، المتبوعتين بالمباراة الودية أمام إيران (2-1). اللاعب الذي كان محل اهتمام كل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، سجل أول هدف له مع الفريق الوطني يوم 12 يونيو خلال اللقاء الودي أمام إيران بالدوحة، بافتتاحه باب التسجيل في الدقيقة (43). وكان اللاعب ضمن قائمة أحسن لاعب للأندية الأفريقية لموسم 2022 التي تشرف على تنظيمها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) والذي جرى حفلها يوم الخميس الماضي بالرباط.