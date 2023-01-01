بن عياد وزعلاني يوافقان.. ودوليان أردنيان يقتربان من شبيبة القبائل

حمدي يؤكد إمكانية تدارك الأمور قبل منتصف فيفري

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن الإدارة برئاسة يزيد ياريشان، دخلت في الآونة الأخيرة في مفاوضات متقدمة مع لاعبين دوليين أردنيين بهدف ضمهما في “الميركاتو” الشتوي، وذلك عقب موافقة المدرب ميلود حمدي، الذي منح الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعبين، وذلك بعدما عاين اللاعبين عبر أشرطة فيديو، علما أن اللاعبين ينشطان في البطولة الأردنية ودخلا في مفاوضات مع نواد من البطولة البلجيكية من الدرجة الثانية.

كما أضافت المصادر ذاتها أن إدارة الشبيبة قررت رسميا فسخ عقدي الثنائي البوركينابي زكرياء سانوغو ومحمد لامين واتار، وذلك بسبب عدم تقديمه الإضافة المرجوة، فضلا عن تراجع مستوى واتارا بشكل رهيب مقارنة بالمستويات التي قدمها غداة التعاقد معه، أما بخصوص سانوغو فلم تقتنع الإدارة بالمردود الذي قدمه للفريق، علما أن اللاعبين البوركينابيين كانا قد خرجا من مخططات الثلاثة مدربين الذي تولوا زمام العارضة الفنية للشبيبة منذ إنطلاق الموسم.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن إقدام الإدارة على تسريح الثنائي البوركينابي يؤكد أن الإدارة صارت تخطط للتعاقد مع لاعبين أجنبيين خلال “الميركاتو” الشتوي، في وقت تتحدث فيه بعض الأطراف عن انتظار انطلاق كأس إفريقيا للمحليين لخطف بعض اللاعبين المتألقين في البطولة الإفريقية التي ستحتضنها الجزائر بداية من 13 جانفي الجاري وإلى غاية 4 فيفري المقبل.

يشار أن الإدارة كانت قد أعلنت في 25 ديسمبر المنقضي عن فسخ عقد الثنائي، شمس الدين حراق وزكرياء منصوري، وذلك حسب البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، الذي أكدت فيه أيضا أن قائمة المُسرحين لا تزال مفتوحة وقد تحمل الجديد في الأيام القادمة.

يحدث هذا في الوقت الذي كشفت فيه بعض المصادر عن حسم الإدارة لصفقة مهاجم الترجي التونسي رياض بن عياد، بعد مفاوضات ماراثونية مع إدارة ناديه التي تكون قد سمحت للاعب الانتقال إلى الشبيبة على سبيل الإعارة في الفترة الحالية وقبل منتصف الشهر الحالي، كذلك الأمر بالنسبة للاعب شباب قسنطينة زعلاني الذي حسم وجهته المستقبلية بقبول عرض الشبيبة للعب لها لمدة ستة أشهر.