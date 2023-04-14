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رياضة
نصف نهائي كأس تونس:

بن عياد يساهم في تأهل الترجي وبوكواسة يتألق

ع. ع
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بن عياد يساهم في تأهل الترجي وبوكواسة يتألق

ساهم الدولي الجزائري رياض بن عياد في تأهل فريقه، الترجي الرياضي التونسي، لنهائي كأس تونس لكرة القدم، عقب فوزه أمام ملعب تونس (3-2) في الدور نصف النهائي، بملعب رادس، في المقابلة التي أدارها بامتياز الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسة ومساعداه حملاوي وبوزيت والحكم الرابع ثوابتي عبد المومن الذين نالوا الثناء من الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وافتتح اللاعب بن رمضان باب التسجيل لفريق الترجي (د2)، قبل أن يعدل الزوار الكفة عبر ركلة جزاء نفذها شيلي (د13). تمكن الترجي بعدها من إضافة الهدف الثاني بفضل الدولي الجزائري بن عياد (د18).

وعزز الترجي النتيجة عبر اللاعب الليبي الهوني (د27)، قبل أن يعود اللاعب شيلي من جديد مقلصا النتيجة عبر ركلة جزاء ثانية (د44).

إلى جانب بن عياد، يضم الترجي التونسي دوليا جزائريا ثانيا، ويتعلق الأمر بمحمد أمين توقاي. ولحساب النهائي المقرر إجراؤه يوم 27 أو 28 ماي، سيواجه بن عياد وفريقه، الأولمبي الباجي الذي تأهل بدوره للنهائي على حساب النادي الإفريقي.

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