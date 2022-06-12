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رياضة

بن عياد يفتتح عدّاد التهديف في صفوف “الخضر”

علي بهلولي
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بن عياد يفتتح عدّاد التهديف في صفوف “الخضر”
الأرشيف
رياض بن عياد في مباراة "الخضر" والمضيف التنزاني

افتتح اللاعب الدولي رياض بن عياد سهرة الأحد، عدّاد التهديف بِألوان المنتخب الوطني الجزائري.

وتمكّن المهاجم بن عياد من التسجيل في مرمى منتخب إيران، عند الدقيقة الـ 43. في ثاني مباراة دولية له فقط، حيث خاض اللقاء الأوّل مساء الأربعاء الماضي ضد المضيف التنزاني، بديلا وانطلاقا من الدقيقة الـ 80.

ولعب بن عياد (25 سنة) أساسيا في المباراة الودّية التي جمعت “الخضر” وإيران، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 67 بِزميله المهاجم محمد الأمين عمورة.

ويرتدي ابن بلدية بئر مراد رايس (العاصمة) زيّ نادي وفاق سطيف منذ شهر أوت من العام الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك رياض بن عياد في 30 مباراة مع وفاق سطيف في نسخة 2021-2022، خاصّة بِالبطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا، يوجد بينها 23 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 10 أهداف.

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