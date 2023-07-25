بن غيث: “غادرت الرجاء بسبب منذر الكبير”

أكد اللاعب الملتحق حديثا بشباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث أن سبب عدم مشاركته بشكل منتظم بالرجاء الرياضي الموسم الماضي، يعود بالأساس إلى المشكل القائم بينه وبين المدرب التونسي منذر لكبيّر..

وقال بن غيث في تصريح صحفي: “الجميع يعلم أنه منذ توقيعي في الرجاء كنت ألعب بشكل مستمر وبعد قدوم المدرب منذر لكبير كان لي بعض المشاكل معه، والقائمة منذ أن كان مدربا للترجي التونسي، وبعدها أصبحت أعاني معه في الرجاء”،وفسخ اللاعب الجزائري المذكور عقده مع الرجاء، قبل أن يوقع في كشوفات فريق شباب بلوزداد.