-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن غيث: “غادرت الرجاء بسبب منذر الكبير”

ع.ع
  • 670
  • 0
بن غيث: “غادرت الرجاء بسبب منذر الكبير”

أكد اللاعب الملتحق حديثا بشباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث أن سبب عدم مشاركته بشكل منتظم بالرجاء الرياضي الموسم الماضي، يعود بالأساس إلى المشكل القائم بينه وبين المدرب التونسي منذر لكبيّر..

وقال بن غيث في تصريح صحفي: “الجميع يعلم أنه منذ توقيعي في الرجاء كنت ألعب بشكل مستمر وبعد قدوم المدرب منذر لكبير كان لي بعض المشاكل معه، والقائمة منذ أن كان مدربا للترجي التونسي، وبعدها أصبحت أعاني معه في الرجاء”،وفسخ اللاعب الجزائري المذكور عقده مع الرجاء، قبل أن يوقع في كشوفات فريق شباب بلوزداد.

مقالات ذات صلة
عنتر يحيى المرشح الثاني لرئاسة الفاف

عنتر يحيى المرشح الثاني لرئاسة الفاف

محرز فقد الثقة في غوارديولا بسبب المبالغة في إجلاسه في الاحتياط

محرز فقد الثقة في غوارديولا بسبب المبالغة في إجلاسه في الاحتياط

هزيمة ثقيلة لسيدات المغرب في المونديال

هزيمة ثقيلة لسيدات المغرب في المونديال

كيف سيكون مستوى محرز بعد انضمامه إلى الأهلي السعودي؟

كيف سيكون مستوى محرز بعد انضمامه إلى الأهلي السعودي؟

بلماضي يراهن على عوار من أجل إقناع ريان شرقي

بلماضي يراهن على عوار من أجل إقناع ريان شرقي

الحارس غضبان يلتحق بنادي أوروفارم بليستر المقدوني

الحارس غضبان يلتحق بنادي أوروفارم بليستر المقدوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد