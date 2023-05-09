بن غيث يغادر الرجاء البيضاوي

بعد خروجه من حسابات مدربه التونسي

قالت مصادر صحفية أن اللاعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، قرر فسخ عقده مع ناديه الرجاء البيضاوي، بعد تجربة قصيرة مع الفريق، مثل ما أكدته الشروق في عدد سابق.

وفضل عبد الرؤوف بن غيث، مغادرة الرجاء البيضاوي، بعدم ان خرج من حسابات المدرب التونسي منذر الكبير.

وجاء الاتفاق مع مسئولي الرجاء، بتأجيل حصول عبد الرؤوف بن غيث، على مستحقاته، والبالغة 90 ألف دولار. وهناك مجموعة من الأسماء المرشحة للرحيل عن الرجاء البيضاوي في الفترة المقبلة، يتقدمها حمزة مجاهد. وودع الرجاء، منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية على يد الأهلي المصري، كما خرج من دائرة المنافسة على لقب الدوري المغربي للمحترفين. ولا زال الرجاء البيضاوي، ينافس في بطولة كأس العرش، ويستعد لمواجهة شباب المحمدية.

ويلعب بالفريق المغربي جزائري آخر، هو بوزوق، ويعتبر من أفضل صفقات في الفريق، كما قدم الرئيس عزيز البدراوي، إستقالته من تسيير الرجاء الرياضي، حيث تقرر عقد جمعية عامة استثنائية لانتخاب رئيس ومكتب جديدين.