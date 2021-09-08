بن غيث يفسخ عقده وإدارة الترجي تُهدّد بِمقاضاته

أقدم اللاعب الجزائري رؤوف بن غيث، الأربعاء، على فسخ عقده قبل الآوان، مع نادي الترجي الرياضي التونسي.

وكان متوسط الميدان رؤوف بن غيث (25 سنة) قد استهلّ مشواره مع نادي الترجي الرياضي التونسي في صيف 2019، بِعقدٍ يُفترض أن تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023.

وقالت إدارة نادي “الدّم والذّهب” إن بن غيث قاطع تدريبات فريقها الكروي في الأيّام القليلة الماضية، بعد إقامة تربّص بِجزيرة جربة التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأضافت أن بن غيث لجأ بعدها إلى فسخ العقد بِطريقة أحادية، وهو القرار الذي رفضه مسؤولو النادي التونسي، وطالبوا اللاعب الجزائري بِالبقاء.

واختتمت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي بيانها، تقول إنه في حال إصرار اللاعب رؤوف بن غيث على قرار فسخ العقد، فستلجأ إلى الهيئات القانونية المُختصّة للدّفاع عن حقوقها ومصالح النادي.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت أحدث التقارير الصحفية المصرية أن إدارة نادي الزمالك دخلت على الخط، وتُخطّط للاستفادة من خدمات رؤوف بن غيث.

وكان نادي الزمالك قد أحرز مُؤخّرا لقبب بطولة مصر، وسيخوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا انطلاقا من الشهر المقبل.