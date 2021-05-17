فعاليات الطبعة الأولى للصالون الوطني للابتكار

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة خلال إشرافها،الإثنين، على افتتاح الطبعة الـ1 للصالون الوطني للابتكار في التكوين والتعليم المهنيين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على أن هذا الصالون يأتي لدعم توجه الحكومة لتشجيع الشباب على الابتكار.

ودعت وزير التكوين والتعليم المهنيين، المؤسسات الاقتصادية إلى التقرب من الشباب المبتكر ودعمهم لولوج عالم المقاولاتية.

كما دعت الوزيرة خلال هذا الصالون -الذي عرف حضور وزير الصناعة محمد باشا، والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات،ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية، عبد العزيز خلاف- المتعاملين الاقتصاديين من مختلف أجهزة الدعم للتقرب من الشباب أصحاب المشاريع المبتكرة لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأبرزت أن هذا الصالون المنظم تحت شعار ” التكوين المهني منبع الإبداع والابتكار”يهدف إلى عرض نماذج الابتكارات والمشاريع المهنية لتثمين الكفاءات والقدرات التي يزخر بها قطاع التكوين المهني في المهن التابعة لمختلف الشعب وتخصصات التكوين المهني وفروع وتخصصات التعليم المهني.