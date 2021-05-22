-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بن قرينة: أصحاب أجندات مشبوهة حاولوا تحوير الحراك إلي فئوي وجهوي

الشروق أونلاين
  • 264
  • 0
بن قرينة: أصحاب أجندات مشبوهة حاولوا تحوير الحراك إلي فئوي وجهوي

اتهم رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، من سماهم بأصحاب الأجندات المشبوهة بمحاولة تحوير الحراك إلى فئوي وجهوي وتفكيك الجبهة الداخلية بتغذية الصراعات الجهوية والعرقية.

وأضاف بن قرينة، السبت، في تجمع شعبي له بسطيف أن أصحاب هذه الأجندات “أرادوا الاستحواذ على الحراك الشعبي الأصيل الذي ثار فيه الشعب ضد الفساد السياسي والاقتصادي وضد العصابة وضد الأجندات المشبوهة وتخندق فيه مع الجيش الوطني الشعبي”.

كما قال بن قرينة عنهم أنهم “حاولوا تحوير الحراك الشعبي الأصيل إلى حراك فئوي وجهوي معادي للوطن ومتنكر لأمانة الشهداء، ومستعدي للمؤسسات التي رافقته وحمته وصانت دمه من أن تسقط منه قطرة دم واحدة من دماء هذا الشعب” .

مقالات ذات صلة
“سلطات الولاية تجاهلت مطالب تأمين المنشآت التربوية”

“سلطات الولاية تجاهلت مطالب تأمين المنشآت التربوية”

مقري: المؤسسات الاقتصادية يجب أن تكون في متناول كل الجزائريين وليس فئة معينة

مقري: المؤسسات الاقتصادية يجب أن تكون في متناول كل الجزائريين وليس فئة معينة

قضية ديوان الحبوب والبقول الجافة أمام محكمة تنس

قضية ديوان الحبوب والبقول الجافة أمام محكمة تنس

هجرة عمال الصحة نحو القطاع الخاص بسبب أجور تفوق 10 مرات القطاع العام

هجرة عمال الصحة نحو القطاع الخاص بسبب أجور تفوق 10 مرات القطاع العام

باستور ينشر حصيلة جديدة حول سلالات كورونا المتحورة بالجزائر

باستور ينشر حصيلة جديدة حول سلالات كورونا المتحورة بالجزائر

رعد 2021.. تمرين تكتيكي جديد بالذخيرة الحية بالناحية الثانية

رعد 2021.. تمرين تكتيكي جديد بالذخيرة الحية بالناحية الثانية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد