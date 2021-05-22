بن قرينة: أصحاب أجندات مشبوهة حاولوا تحوير الحراك إلي فئوي وجهوي

اتهم رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، من سماهم بأصحاب الأجندات المشبوهة بمحاولة تحوير الحراك إلى فئوي وجهوي وتفكيك الجبهة الداخلية بتغذية الصراعات الجهوية والعرقية.

وأضاف بن قرينة، السبت، في تجمع شعبي له بسطيف أن أصحاب هذه الأجندات “أرادوا الاستحواذ على الحراك الشعبي الأصيل الذي ثار فيه الشعب ضد الفساد السياسي والاقتصادي وضد العصابة وضد الأجندات المشبوهة وتخندق فيه مع الجيش الوطني الشعبي”.

كما قال بن قرينة عنهم أنهم “حاولوا تحوير الحراك الشعبي الأصيل إلى حراك فئوي وجهوي معادي للوطن ومتنكر لأمانة الشهداء، ومستعدي للمؤسسات التي رافقته وحمته وصانت دمه من أن تسقط منه قطرة دم واحدة من دماء هذا الشعب” .