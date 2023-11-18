بن قرينة: الجزائر رفعت السقف عاليا في نصرة المقاومة الفلسطينية

قال إن مرجعها الدعم القوي من رئيس الجمهورية

أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن الجزائر رفعت “السقف عاليا” في نصرة المقاومة الفلسطينية ودعمها.

وأوضح بن قرينة خلال ترأسه، السبت، تجمعا شعبيا بدار الثقافة “محمد الشبوكي” لمدنية تبسة، بحضور مناضلي حزبه ومواطنين، أن نصرة غزة والمقاومة مرجعها “إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بكل وضوح دعمه القوي والثابت للقضية الفلسطينية”، وأن ”المقاومة ليست إرهابا وإنما هي جهاد من أجل تحرير وطن”.

وجدد بالمناسبة بن قرينة ”الدعوة التي أعلنها رئيس الجمهورية لمقاضاة الكيان الغاصب”، ودعا ”الفلسطينيين إلى الثبات في أرضهم والتمسك بخيار المقاومة لتحقيق النصر الذي تبقى حقائقه واضحة” رغم – ما وصفه – بـ”غيوم المطبعين والمتخاذلين والإعلام المضلل”.

وثمّن رئيس حركة البناء ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات في مجلس الوزراء الأخير التي تعزز الاقتصاد الوطني والعدالة في توزيع الثروة وخاصة منها ”قرار الانطلاق الفوري في تسريع وتيرة إنجاز مشروع السكة الحديدية الرابطة بين أقصى الجنوب في ولاية تندوف بالشمال وقرار تزويد ولاية بشار بمشاريع كبرى للمياه الصالحة للشرب”.

وفي هذا الظرف من مسار الجزائر الجديدة، دعا بن قرينة إلى ضرورة الإسراع في تجسيد المشاريع المنجمية الكبرى التي أعلن عنها الرئيس تبون بهدف امتصاص البطالة بولاية تبسة الحدودية والتنمية ومكافحة التهريب وتأمين الوطن.

ونوه بالمناسبة بالمكاسب المحققة في ظل تقوية الجبهة الداخلية، حيث أكد على ضرورة توخي اليقظة المستمرة “وأن نكون سندا وعونا نتحمل فيه جزءا من أعباء وطننا الغالي العزيز بالالتحام التام مع مؤسساتنا”.