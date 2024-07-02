بن قرينة: الحركة تقف مع خيار دعم جهود استكمال بناء الجزائر الجديدة

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، وقوف الحركة مع خيار دعم جهود استكمال بناء الجزائر الجديدة، خلال الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر المقبل.

وفي كلمة له, خلال تجمع شعبي للحركة مساء أمس الاثنين في ولاية تمنراست، قال بن قرينة إن “خطوات الدولة الجريئة طيلة السنوات الماضية رغم كل محاولات العرقلة التي تباشرها بعض الأجندات الحاسدة للجزائر والحاقدة على شعبها، يجعلنا أمام اختيار واضح في الانتخابات الرئاسية القادمة وهو دعم جهود استكمال مشروع بناء الجزائر الجديدة”.

وفي ذات الكلمة، دعا بن قرينة المواطنين إلى “الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع، لبناء جزائر تحقق طموح الأجيال الجديدة”، مشيرا إلى أهمية استذكار قيم التلاحم لتحقيق الشرعية الشعبية، والسيادة وكذا وحدة القرار الوطني”.

وفي سياق تطرقه إلى التحديات الإقليمية، أبرز أن الجزائر تقع عليها “واجبات كبيرة اتجاه الإقليم والجوار، انطلاقا من مبادئها القائمة على الوفاء لقيم التحرر”، مضيفا “ان الجزائر دولة قادرة على قيادة التنمية الإقليمية في الجوار الإفريقي”.

وبخصوص العدوان الصهيوني على قطاع غزة، جدد التأكيد على الوقوف الدائم مع الشعوب المظلومة، على رأسها الشعب الفلسطيني الذي يعاني “سياسات همجية وحرب إبادة في أحياء غزة ورفح”.