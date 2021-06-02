 بن قرينة: الشعب الصحراوي خرج منتصرا من معركة أخلاقية ودبلوماسية

قال رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة أن الشعب الصحراوي الشقيق خرج منتصرا من معركة أخلاقية وديبلوماسية مدعومة بادعاءات باطلة.

وأكد بن قرينة، الأربعاء، أن “الشعب الصحراوي الشقيق انتصر انتصارا محققا في وجه الادعاءات الباطلة التي كان الهدف منها النيل من نبل كفاحه لاسترجاعه حقوقه المشروعة”.

وقال رئيس حركة البناء تعليقا على عودة الرئيس إبراهيم غالي وانتصاره في معركته القضائية باسبانيا “لقد تابعنا في حركة البناء الوطني التطورات المتسارعة للقضية الصحراوية التي تزامنت مع إصابة الرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي بفيروس كورونا وانتقاله إلى اسبانيا، حيث عملتْ بعض الأطراف على التشويش على هذه الزيارة العلاجية بعيدا عن القيم والأخلاق الانسانية والدبلوماسية”.

وأضاف بن قرين “أهنئ باسمي وباسم مناضلي الحركة فخامة السيد الرئيس على تجاوزه لمرحلة الخطر جراء إصابته بهذا الوباء، الذي ندعو الله عز وجل أن ينعم عليه بتمام التعافي و الصحة، حتى يعود إلى صفوف شعبه كما كان دائما زعيما و قائدا ثوريا”.