بن قرينة: حركة البناء لديها برنامج اقتصادي جديد

شدد على مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن تشكيلته السياسية “بحوزتها برنامج يؤسس لنموذج اقتصادي وتنموي جديد”.

وأوضح بن قرينة، لدى تنشيطه لتجمع شعبي من بوسعادة، بأن هذا البرنامج يرتكز أساسا على “الاستثمارات والإصلاحات المالية والتنظيمية والاقتصادية”.

وأضاف أن برنامج تشكيلته السياسية يتضمن “رفع التبادل التجاري الجزائري – الأفريقي وفق ما يضمن تنمية اقتصادية إقليمية”، مبرزا ضرورة “مراجعة اتفاقيات مبرمة مع الاتحاد الأوروبي” اعتبرها “مجحفة في حق البلاد” وجعل هذه الاتفاقيات مبنية على المصالح المشتركة”.

ودعا في ذات السياق إلى “التصويت لصالح قوائم حركة البناء الوطني لأجل تنفيذ برنامج إصلاحات يمس جميع قطاعات النشاط”.

وشكل ذات التجمع فرصة ليعرض بن قرينة أيضا برنامج حركته في مجال الذاكرة، خصوصا ما تعلق بالملفات التاريخية التي قال إنه “مسكوت عنها من قبل الاستعمار الفرنسي كالأرشيف والتجارب النووية والمفقودين”، مطالبا فرنسا بضرورة الاعتراف بجرائمها الاستعمارية.

وأردف بأن “مثل هذه الملفات لا تسقط بالتقادم، بل هي أساس إعادة بناء العلاقات مع فرنسا”، مفيدا بأن “حركة البناء الوطني تترقب بلهفة استعادة الدفعة الثانية من رفات شهداء المقاومة الجزائرية المتوقعة في شهر جوان المقبل”.

خ. م