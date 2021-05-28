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الجزائر

بن قرينة: رياض محرز مجاهد في سبيل الله

الشروق أونلاين
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بن قرينة: رياض محرز مجاهد في سبيل الله

وصف رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، اللاعب الدولي رياض محزر بالمجاهد في سبيل الله، بعد رفعه الراية الفلسطينية في ملعب انجليزي.

وقال بن قرينة، الجمعة، خلال تجمع شعبي له بولاية تلمسان أن “محرز مجاهد في سبيل الله، لا يختلف عن المرابطين في سبيله، وقد استطاع بحمله العلم الجزائري والفلسطيني معا على ملعب في بريطانيا تدويل القضية الفلسطينية ونصرتها بطريقته الخاصة”.

وأضاف بن قرينة قائلا أن “ما قام بهم محزر يؤكد أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت مجالا حيويا يؤثر على دبلوماسية الدول واستقرارها ويساهم في تدويل القضايا عالميا”.

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