بن قرينة: صيانة الأمن والاستقرار لتعزيز التنمية الوطنية

نوه رئيس حزب حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، مساء الأحد من تمنراست، بنعمة الأمن والاستقرار وأهميتها كمكسب لضمان تعزيز التنمية في كنف الجزائر المنتصرة.

ودعا بن قرينه، خلال لقاء جواري نشطه بدائرة سيلت (140 كلم غرب تمنراست)، إلى ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الدولة لمواجهة مختلف التحديات.

وفي ذات السياق، شدد بن قرينة على ضرورة التحلي باليقظة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانخراط المواطنين في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

وشدد على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار الوطن، مبرزا من جانب آخر مزايا جنوب الوطن الذي يعد أيضا مطمورة الجزائر الغذائية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن هذه المنطقة تحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال وضع برامج لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها، على غرار مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الشمال بالجنوب.

وشكل هذا اللقاء فرصة لطرح جملة من الانشغالات تمحورت حول ضرورة استكمال مشاريع الطرق التي تربط المناطق الجنوبية مع بعضها والعمل على صيانتها وعصرنتها، علاوة على مسائل تنموية متنوعة.