 بن قرينة: عثمان سعدي حمل الجزائر على كف التضحية والفداء والجهاد

تلقينا بألم كبير رحيل أستاذنا الكبير والمجاهد الفذ الدكتور عثمان سعدي عليه رحمة الله. الرجل الذي حمل الجزائر على كف التضحية والفداء والجهاد.

فجاهد في كل ميادين التحرير والتعمير وخاض معركة الدفاع عن الحرية والهوية واللغة والانتماء في وجه الاستعمار أولا وفي وجه أذياله ثانيا.

عثمان سعدي المجاهد

عثمان سعدي المناضل الوطني

عثمان سعدي حصن العربية

عثمان سعدي السفير الوفي

عثمان سعدي المثقف الحر

عثمان سعدي المترجم

عثمان سعدي المؤرخ المدقق

عثمان سعدي الكاتب المؤلف

عثمان سعدي الحريص على الوطن

عثمان سعدي المربي

عثمان سعدي الجامع الوحدوي

فقيد الجزائر وفقيد الوطنية وفقيد الأمة وفقيد النخبة رحمه الله.

لقد كانت تربطنا به روابط عديدة هي روابط الاسلام ولغة القرآن والدفاع عن الجزائر وانتمائها ومقوماتها المستمرة.

لقد حمل الجزائر إلى النخب العربية حين الثورة ودافع عن العربية وسط النخب الجزائرية التي استهدفها الاستعمار بعد الثورة مثلما ربط بالعلم أواصر الأمازيغية بجذورها وقيمها الوطنية الطاهرة.

لقد عاش للجزائر وهويتها ورحل نقيا وفيا لشعبها وتاريخها يده نظيفة وعقله نظيف.