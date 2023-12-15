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الجزائر

بن قرينة: على المرأة الانخراط أكثر في المقاولاتية والحياة السياسية

س.ع
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بن قرينة: على المرأة الانخراط أكثر في المقاولاتية والحياة السياسية

دعا رئيس الحركة،  عبد القادر بن قرينة، المرأة الى الانخراط أكثر في الحياة السياسية،  وهذا بالنظر -كما قال- الى “الدور الريادي” الذي تضطلع به في كافة المجالات.

وأكد بن قرينة،  خلال لقاء لهياكل المرأة والأسرة للحركة، الجمعة، بالجزائر العاصمة،  على أهمية ولوج المرأة إلى عالم المقاولاتية لاستغلال “فضاءات إشراك المرأة التي فتحها رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، في هذا المجال”.

وأضاف أن حزبه “يشجع المرأة على الدخول إلى هذا العالم بقوة،  خصوصا وأن رئيس الجمهورية يعتبره اليوم واحدا من أولويات الجزائر الجديدة”.

وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن تنخرط المرأة أكثر فأكثر في الجمعيات والمنظمات بهدف “تطوير وترقية المجتمع المدني وتفعيله، لا سيما في مناطق الهضاب العليا والصحراء”.

كما اعتبر بن قرينة أن سنة 2024 “ستمكن من إرساء دعائم الأمن الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على كل المستويات لاستكمال بناء الجزائر الجديدة”.

من جانب آخر، أشار رئيس الحركة الى “المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر بسبب مواقفها المبدئية والتاريخية التي تنصر الشعوب  المدافعة عن حقوقها وتنخرط مع حركات التحرر ضد الهيمنة الغربية والاستعمار بكل أشكاله،  وفي مقدمتها القضيتان  الفلسطينية والصحراوية”.

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