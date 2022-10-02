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الجزائر

بن قرينة لنواب حزبه: مساءلة المسؤولين للتصويب وليس بحثا عن الشهرة والشعبوية

الشروق أونلاين
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بن قرينة لنواب حزبه: مساءلة المسؤولين للتصويب وليس بحثا عن الشهرة والشعبوية
ح.م
عبد القادر بن قرينة

دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة نواب حزبه إلى مساءلة المسؤولين والوزراء بغية التصويب وليس بحثا عن الشهرة أو الشعبوية.

وفي كلمة له خلال اجتماع مع ممثلي الحركة بالبرلمان بغرفتيه، أوصى بن قرينة نوابه باستخدام حقهم في استجواب المسؤولين والوزراء في الحكومة كأداة برلمانية لتصويب الاخفاقات بعيدا عن السعي للشهرة أو الشعبوية.

وفي هذا الصدد، قال بن قرينة إن هدف حركته هو تحقيق أهداف التنمية وسد الثغرات وتجاوز النقائص والسلبيات ورفع الغبن على المواطنين وليس الشهرة والتشهير.

كما طلب رئيس حركة البناء الوطني من نوابه بالتعاون مع الحكومة في حل الأزمات والتحديات التي تواجه المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد بن قرينة على ضرورة تعزيز التواجد الميداني لنواب الحركة عبر تكثيف الجوالات الميدانية والزيارات التفقدية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

بالمقابل جدد المتحدث ذاته تأكيده على ضرورة تعميق التواصل بين النواب ودوائرهم الانتخابية عبر الاستقبال المستمر لشكاوى المواطنين وايصال انشغالاتهم إلى السلطات على مختلف مستوياتها من أجل حلحلتها وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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