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الجزائر

بن قرينة: ما قام به النظام المغربي بمثابة إعلان حرب

الشروق أونلاين
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بن قرينة: ما قام به النظام المغربي بمثابة إعلان حرب

قال رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة إن ما قام به النظام المغربي ضد الجزائر يعد بمثابة إعلان حرب.

وأكد بن قرينة في بيان له، السبت، أن هذا التصريح الخطير من نظام المغرب يعد بمثابة إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا وننتظر موقفا حازما من مؤسسات الدولة المخولة للرد على ذلك.

وقال بن قرينة “إن حركة البناء الوطني تعبر عن صدمتها الشديدة كغيرها من الجزائريين لما تضمنته وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز .

وأكد رئيس حركة البناء “أن أي تلاعب بوحدة هذا الوطن، أو بوحدة هذا الشعب، أو أي محاولة بائسة لتمزيق نسيجه المجتمعي ، يعتبر كل ذلك تعدي بل و إعلان حرب على كل جزائري و جزائرية ، فضلا أنه يفرض ردا سريعا ومكافئا من الدولة ومؤسساتها السيادية ، ويفرض على الجميع الوقوف الفوري إلى جنب المؤسسات بعيدا عن أي حسابات سياسية أو اختلافات أو مهاترات”.

وقال بن قرينة في بيانه “نهيب بكل القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية أن تصدر مواقفها بكل وضوح ودون أي موازنات وترهن موقفها إلى جنب موقف الدولة الجزائرية متمثلة في رئيس الجمهورية وإلى دعم المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية للدفاع عن السيادة والمحافظة على الاستقلال.

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