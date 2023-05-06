بن قرينة: من يشوه ويتعرض لمؤسسات الدولة بالسوء فهو خائن

وصف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة من يشوه مؤسسات الدولة أو يتعرض لها بالسوء بـ”الخائن”.

وقال بن قرينة، السبت، في كلمته خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني إن من يشوه مؤسسات الدولة أو رئاسة الجمهورية أو يتعرض لها بالسوء فهو خائن، ومن يمزق نسيج المجتمع، ووحدة الشعب خائن.

وأضاف بن قرينة قائلا: “لقد حان الوقت بالنسبة لنا جميعا كي ندرك أن التحديات الكبيرة والتحولات الكثيرة الحاصلة اليوم في العالم وفي الإقليم تُوجبُ علينا التعاونَ والتضامنَ حتى تكون جبهتُنا الداخلية صلبةً ونسيجُنا المجتمعي متماسكا.

وتابع بن قرينة: “ويتوجبُ علينا التفاهمَ والتنازلَ حتى تكون مؤسساتُنا منسجمةً ومتناغمةً،كما يتوجب علينا تحمل وتقاسمِ الأعباء لبناء الجزائر الجديدة ويتوجب علينا التخندق مع شعبنا حتى يكون قرارُنا سيدا وأن نكون داعمين لدبلوماسيتنا النشطة لتكون فاعلة ومؤثرة”.

وأكد رئيس حركة البناء الوطني أنه بات من الواجب أن تكون الأحزاب متصدرة للدفاع عن الدولة ومؤسساتها وتتنافس على خدمة المواطن.