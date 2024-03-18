بن قرينة: هذا ما تحدثت عنه في لقائي مع الرئيس تبون (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة. حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وقال بن قرينة في تصريحه بالمناسبة إن “اللقاء تناول أم القضايا، وقضيتنا الأولى، وهي القضية الفلسطينية. وتثميننا ودعمنا للمقاومة الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر”.

“ثم تناولنا وضعنا الداخلي بإسهاب كبير”، يتابع بن قرينة. مضيفا:”بما في ذلك الاستحقاقات القادمة كلها، وما ينجم عنها من دعم لاستقرار مؤسسات الدولة، وإعطاء الوقت لتنفيذ البرامج”.

كما تطرق لقاء بن قرينة مع الرئيس إلى “القدرة الشرائية، وقضايا تتعلق بإجراءات طمأنة تخصّ المواقع الإلكترونية، والدكاترة الموظفين، ومراجعة قانون الانتخابات”.

“وعلى رأس كل قضايا الشأن الداخلي، تحدثنا عن تلك المتعلقة برفاهية المجتمع، وتمتين الجبهة الداخلية”، يختم بن قرينة.