بن قرينة يدعو إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة

حثّ على ضرورة مرافقة الشباب للمساهمة في التنمية

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الجمعة، إلى مرافقة الشباب وتكوينهم في مختلف المجالات، لتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية في البلاد.

وفي كلمة له خلال أشغال اللقاء الوطني لمسؤولي الأقسام الولائية لشباب الحركة، أكد بن قرينة على “ضرورة مرافقة الشباب وتكوينهم في مختلف المجالات، لتمكينهم من المساهمة في مواجهة التحدّيات التي تعرفها الجزائر”، داعيا في ذات الصدد إلى “توحيد الرؤى وخلق روح الإبداع والمثابرة، لبلوغ الريادة وتحقيق التنمية”.

كما شدّد نفس المسؤول الحزبي على “ضرورة الحفاظ على أمانة ووديعة شهداء الثورة التحريرية، من خلال الاستلهام من مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة والالتفاف حول مؤسسات الدولة، والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة وتعزيز الجبهة الداخلية”.

وبالمناسبة، أشاد رئيس حركة البناء الوطني بما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمام البرلمان بغرفتيه مؤخرا، الذي تطرق من خلاله إلى الإنجازات المحققة على مختلف الأصعدة الوطنية والدولية والإقليمية.

ومن جهة أخرى، تطرق بن قرينة إلى القضية الفلسطينية “التي تستدعي من الجميع الوقوف إلى جانبها ومناصرتها ومساندتها إلى غاية تحقيق استقلالها واسترجاع سيادتها على أراضيها المسلوبة وعاصمتها القدس الشريف”، مندّدا بما يتعرض له سكان قطاع غزة من أبشع الجرائم والتقتيل والتجويع من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم، مخترقا بذلك كل القوانين والأعراف الدولية.