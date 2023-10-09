بن قرينة يرافع لضرورة الالتفاف حول مؤسسات الدولة

في مساعيه لتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، من تمنراست، إلى تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الالتفاف حول مؤسسات الدولة.

وأوضح بن قرينة، خلال تنشيطه سهرة الأحد، تجمعا شعبيا بمخيم الشباب بحي أدريان بحضور مناضلي تشكيلته السياسية ومنتخبيه وأعيان المنطقة، أن “تشكيل جبهة داخلية قوية لن يتأتى إلا بتلاحم مختلف شرائح أبناء الشعب والالتفاف حول مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أن مجيئه إلى تمنراست كمحطة رابعة بعد زيارة كل من أدرار وتين زواتين وعين قزام، “ليس من أجل التعبئة لحزبه أو لطلب الانخراط، وإنما من أجل الجزائر واستقرارها”، وأردف قائلا: ”إن الجزائر قوية بشعبها الذي انصهر بمختلف مكوناته وأطيافه تحت الراية الوطنية، وتوحّد بتضحيات شهداء الثورة التحريرية المجيدة وفي مختلف الأزمات التي مر بها”.

ودعا بن قرينة إلى ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومرافقتها في مساعيها الرامية إلى تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد والمحافظة على أمن واستقرار الوطن، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المرابطة في الحدود وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.

وبهذه المناسبة، جدّد رئيس حركة البناء الوطني تأكيده على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مثمّنا في هذا الشأن، خطاب رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة، والذي أكد على موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر.