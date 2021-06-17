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الجزائر

بن قرينة يرد على اولحاج.. أنت غير شرعي ولا تمثل منظمة المجاهدين

الشروق أونلاين
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بن قرينة يرد على اولحاج.. أنت غير شرعي ولا تمثل منظمة المجاهدين

رد رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة على تصريحات الأمين العام لمنظمة المجاهدين محند اولحاج الموجهة ضده بالقول أنه “غير شرعي ولا يمثل منظمة المجاهدين”.

وقال بن قرينة، أن الأمين العام لمنظمة المجاهدين، ليس رئيسا شرعيا ودعاه لتنظيم مؤتمر المنظمة و تسلم مسؤوليتها شرعيا.

وقال بن قرينة مخاطبا الأمين العام لمنظمة المجاهدين “هاجمتني لكن لم يصدر منك أي تعليق أو تنديد بما تفعله حركتي رشاد والماك وهي التي دعت للانفصال وتقسيم البلاد”.

وأضاف بن قرينة موجها كلامه لمحند اولحاج،” خاطب الجزائريين باللغة العربية أولا وليس باللغة الفرنسية”.

وأضاف كنا ننتظر منك تعليقا حول “الحراك المؤدلج الذي طعن في الجيش وفي المخابرات الجزائرية ولكن ومع الأسف لم يصدر منك أي تصريح”.

 بن قرينة: سأستقيل إذا ثبت التزوير على حركة البناء

قال رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، أنه سيستقيل من الحياة السياسية اذا ثبت التزوير على حركة البناء داعيا السلطة المستقلة للانتخابات إلى فتح تحقيق ودعوة الأحزاب لتقيم أدلتهم حول التزوير.

وقال بن قرينة، أن الحركة تملك محاضر تثبت حدوث تزوير في عدة مكاتب رغم أنها كانت في الصدارة وأنه سيستقيل إن ثبت التزوير على الحركة.

وقال رئيس حركة البناء أنه سيستقبل النتائج كما هي و”نمد يدنا للجميع رغم الظلم والتزوير الذي وقع والمحاضر موجودة”.

وامتنع بن قرينة عن ذكر الحزب الذي قال أنه قام بعدة خروقات خلال العملية الانتخابية.

بن قرينة: يد الحركة ممدودة لتشكيل كموندوس سياسي لا يقصي أحدا

قال رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، أن يد الحركة ممدودة لجميع الأطياف السياسية لتشكيل كموندوس سياسي يجمع الكل ولا يقصي أحد.

وأضاف بن قرينة أن حركة البناء لا تتبنى منهج المغالبة وتقترح حوار وطني غير إقصائي وأن يكون المقاطعون لانتخابات ضمن الحوار.

وقال بن قرينة أن عدد من القوى التي نادت بتأجيل الانتخابات ومن كانت تؤمن بالمرحلة الانتقالية هي موجودة معنا الآن ولن ننيأس فربما بالحوار نسترجع من يتواجدون في البريد المركزي .

بن قرينة: نشكر الذباب الإلكتروني لأنه ساهم في نجاحنا

قدم رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، شكره لمن سماهم بالذباب الالكتروني في الجزائر لمساهمته في نجاح حركة البناء.

وقال بن قرينة، الخميس، في الندوة الصحفية التي خصصت للتعليق على نتائج الانتخابات التشريعية المؤقتة “شكرا  للذباب الالكتروني الجزائري الذي جرّحنا و كذب علينا وهتك عرضنا واللعنة على الذباب الالكتروني الخارجي”

وقال بن قرينة أن الحركة نجحت رغم كل ما اعترض طريقها وحققت فوزا في الانتخابات التشريعية.

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التعليقات
6
  • يوغرطة المحارب

    كثر الهرج والمرج والدجل والشعوذة السياسية والارهاب السياسي والجسدي ( الارهاب قدم الينا من المشرق العربي مع الافكار والايديولوجيات العربية الفاسدة المتعفنة )بالجزائر الحرة جزائر عبد الحميد بن باديس العظيم جزائر يوغرطة وماسينيسا وديهيا وصيفاقس ويوبا الاول جزائر فامة نسومر والمقراني وبن بولعيد وبن مهيدي وعبان رمضان وكريم بلقاسم . لم يحن الوقت البعد لبناء دولة جديدة عصرية جزائرية جمهورية ديموقراطية شعبية تضم كل الاعراق والاجناس والاديان بلا تفرقة ولا تمييز عنصري ولا ظلم ولا غدر ولا خيانةولا احتقار للاخر .

    3
  • ابونواس

    وهل مازال هؤلاء(المجاهدون) على قيد الحياة..وعمر الاستكلال تجاوز الستين وعلى أبواب السبعين....وكم كانت أعمار هؤلاء( المجاهدين) في وقت(الثروة عفوا الثورة)...أكيد كانوا رضعا...؟

    6
  • المتأمل

    المازدا المباركة والصلة على الأارصفة والفياجرا السياسية ... وماذا بعد ؟ تحية حارة للمهرجين في جزائر تبكي الدماء بعد الدموع على ما لحق بها من قبل أبنائها الذين حولوها الى أضحوكة أمام الصغار قبل الكبار .

    9
  • حوحو الجزائر

    بعد سي مقري قبل يوم ها قد جاء دورك لتتوسل بل لتتسول المشاركة في الحكومة القادمة . رغم أنك بعيد عن المقدمة فمبروك

    1
  • نذير

    التغيير لا يحدث في جيلنا لأن السياسة العلم الأكثر بعدا عن الدقة و معظمنا نسمع للفاتنين ولا نسمع للعاقلين من أهل العلم. لماذا ضد الانتخابات؟ لأن ثلة من العلمانيين يريدون مرحلة انتقالية وهذه الأخيرة أشبه بالانتحار لأننا سنعيد النظر في أسس الدولة في حين بيان نوفمبر رسمها بوضوح ! لكن العلمانيين يريدون التراجع عن المادة2 و بيان نوفمبر. المرحلة الانتقالية نعرف بدايتها ولا نعرف نهايتها !!! ربما التقسيم، شوفو ليبيا ! أما فكرة يروحو قاع لا يمكنها التحقيق! فأذناب العصابة بيننا بالملايين في العمل و في الجوار وفي أقاربنا وفي مؤسساتنا و في كل مكان كيف يمكننا غربلتهم ؟ الطريقة الوحيدة لغربلتهم الطريق التدريجي في التغيير وهي الانتخابات بشرط خروج الناس للانتخاب واختيار الأصلح وهذه المرة لا كوطة ورأس قائمة بل نكوشيو أمام إسم الشخص.

    7
  • amremmu

    بما أنك لا تفرق بين النجاح والفشل فقد رفع عنك القلم .

    1

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