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الجزائر

بن قرينة يستقبل الخليفة العام للطريقة التيجانية بالجزائر والعالم

الشروق أونلاين
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بن قرينة يستقبل الخليفة العام للطريقة التيجانية بالجزائر والعالم

استقبل رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بمقر الحركة الشيخ علي بلعربي الخليفة العام للطريقة التيجانية بالجزائر والعالم والذي حيا جهود الحركة ووقفتها الايجابية تجاه أولويات الوطن الأساسية ودفاعها على مؤسسات الدولة وقضايا الأمة الهامة.

وجاء في بيان للحركة “وقد تناول اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه الأوضاع الوطنية والتحولات الدولية والتحديات المحيطة بالجزائر والدور المطلوب من كل القوى الوطنية الصادقة في هذه المرحلة الحساسة من عمر بلادنا” .

حركة البناء

وأضاف البيان “من جهة أخرى حرص الطرفان على الدعم المستمر للمحافظة على نعمة استتباب الأمن والاستقرار والحرص على تقوية الجبهة الداخلية للبلاد والدفع لإنجاح الإنعاش التنموي الذي يحتاجه المواطن  خصوصا في ظل ارتفاع أسعار البترول وتجاوز البلاد لازمة الوباء واستمرار الجزائريين بغيث الرحمة”.

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