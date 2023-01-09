بن قرينة يستقبل السفيرة الأمريكية بطلب منها.. وحديث عن فلسطين والصحراء الغربية

بن قرينة يستقبل السفيرة الأمريكية

استقبل رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة يوم الإثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، بطلب منها.

وحسب ما جاء في بيان للحركة، فقد تناول الطرفان في هذا اللقاء “العلاقات الثنائية التي تربط البلدين. وسبل تعزيزها وتقويتها نحو الأحسن في المستقبل”.

كما تناول الجانبان “عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات السياسية الراهنة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكد بن قرينة للسفيرة الأمريكية بالمناسبة “أهمية دعم القضايا العادلة. وعلى رأسها دعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وحقّه في إقامة دولته المستقلة”.

وذكّر مرشّح الرئاسيات السابق في نفس السياق “بضرورة التنويه بمساعي الجزائر، وعملها على توحيد الفصائل الفلسطينية”. داعيا إلى ” دعم مبادرة البلاد لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وعن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، عبّر بن قرينة عن “أمله في دعم أكبر من واشنطن، للجهد الدبلوماسي الذي تقوده الأمم المتحدة، لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.

كما عبّر رئيس الحزب عن “قلقه من تواتر أنباء حول اتفاق أمريكي إسرائيلي بفتح سفارة لواشنطن في القدس. مقابل اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء”.