بن قرينة يصنع الحدث بتصريح مثير!

أثار تصريح رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، السبت، جدلا كبيرا على مواقع التواصل، عندما قال عقب الإدلاء بصوته في التشريعيات، إنه يطلب من “صيدال” إنتاج “فياغرا سياسية” لتنشيط السياسيين.

وبين متهكم ومتسائل عن المغزى من هذا التصريح شبه السياسي، انتقد الكثير من المعلقين أن يصدر مثل هذا الكلام من مسؤول سياسي وعلى المباشر عبر صحفيي ومصوري القنوات الإعلامية التي جاءت لنقل تصريحه.

وقد دأب بن قرينة على صنع الجدل السياسي والإعلامي بتصريحات مثيرة، وهناك من يرى بأن الرجل يتعمّد إطلاق هذه التصريحات للفت الانتباه وصنع الحدث السياسي.