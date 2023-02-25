بن قرينة يناشد الحكومة لفتح حوار جامع مع الشركاء الاجتماعيين

خلال لقاء جهوي لحركة البناء بسيدي بلعباس

طالب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، الحكومة، من أجل فتح نقاش جامع وبنّاء مع الشركاء الاجتماعيين، مع تأجيل المصادقة على القوانين التي عرضت على أعضاء البرلمان، إلى أن يتم التوافق مع جميع النقابات، في سبيل إبطال مساعي بعض المتربصين لضرب استقرار البلاد.

وحمّل بن قرينة خلال إشرافه على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الولائي للحركة، المقام السبت بولاية سيدي بلعباس، ” نواب البرلمان المسؤولية أمام الله والوطن في حال المصادقة على القوانين التي تمنع الانخراط السياسي وحق الإضراب”، يقول بن قرينة.

كما لم يستبعد رئيس الحركة تهريب جزء من الأموال التي نهبت من طرف بعض أفراد العصابة من بلدان استعمارية إلى الكيان الصهيوني لاستثمارها هناك، مشيرا أيضا إلى احتمالية أن يكون ذلك من طرف شركاء يهود مع بعض رجال أعمال جزائريين يحسبون على العصابة وهم حاليا في السجن.

ومن جهة أخرى، ثمّن بن قرينة قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مليار دولار لمشاريع تنموية في إفريقيا تضامنا مع الأشقاء الأفارقة الذين يقعون تحت نير الابتزاز الغربي وبعض القوى والأنظمة العربية التي توظفها القوى الدولية والاستعمارية، محذرا في هذا السياق من الوقوع في نفس الخطأ الذي قال إن “النظام السابق ارتكبه بمسح الديون الإفريقية، لدول أظهرت بعدها العداء للجزائر، وأصبحت تصوّت في المحافل الإقليمية والدولية لصالح خصوم بلادنا التاريخيين”.

م. مراد