-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال لقاء جهوي لحركة البناء بسيدي بلعباس

بن قرينة يناشد الحكومة لفتح حوار جامع مع الشركاء الاجتماعيين

الشروق أونلاين
  • 206
  • 0
بن قرينة يناشد الحكومة لفتح حوار جامع مع الشركاء الاجتماعيين
ح.م
عبد القادر بن قرينة

طالب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، الحكومة، من أجل فتح نقاش جامع وبنّاء مع الشركاء الاجتماعيين، مع تأجيل المصادقة على القوانين التي عرضت على أعضاء البرلمان، إلى أن يتم التوافق مع جميع النقابات، في سبيل إبطال مساعي بعض المتربصين لضرب استقرار البلاد.
وحمّل بن قرينة خلال إشرافه على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الولائي للحركة، المقام السبت بولاية سيدي بلعباس، ” نواب البرلمان المسؤولية أمام الله والوطن في حال المصادقة على القوانين التي تمنع الانخراط السياسي وحق الإضراب”، يقول بن قرينة.
كما لم يستبعد رئيس الحركة تهريب جزء من الأموال التي نهبت من طرف بعض أفراد العصابة من بلدان استعمارية إلى الكيان الصهيوني لاستثمارها هناك، مشيرا أيضا إلى احتمالية أن يكون ذلك من طرف شركاء يهود مع بعض رجال أعمال جزائريين يحسبون على العصابة وهم حاليا في السجن.
ومن جهة أخرى، ثمّن بن قرينة قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مليار دولار لمشاريع تنموية في إفريقيا تضامنا مع الأشقاء الأفارقة الذين يقعون تحت نير الابتزاز الغربي وبعض القوى والأنظمة العربية التي توظفها القوى الدولية والاستعمارية، محذرا في هذا السياق من الوقوع في نفس الخطأ الذي قال إن “النظام السابق ارتكبه بمسح الديون الإفريقية، لدول أظهرت بعدها العداء للجزائر، وأصبحت تصوّت في المحافل الإقليمية والدولية لصالح خصوم بلادنا التاريخيين”.
م. مراد

مقالات ذات صلة
نعوم تشومسكي محاضرا في جامعة الوادي

نعوم تشومسكي محاضرا في جامعة الوادي

بلجود: تعزيز الولايات الجديدة بكامل الهيئات العمومية

بلجود: تعزيز الولايات الجديدة بكامل الهيئات العمومية

لا إقالة لمدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف

لا إقالة لمدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف

الجزائر لا تقبل الانبطاح وتسير مرفوعة الرأس بين الدول

الجزائر لا تقبل الانبطاح وتسير مرفوعة الرأس بين الدول

الرئيس تبون: الجزائر الجديدة تتوجّه إلى عهد خال من الفساد والظلم

الرئيس تبون: الجزائر الجديدة تتوجّه إلى عهد خال من الفساد والظلم

من رحلة.. إلى فاجعة!

من رحلة.. إلى فاجعة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد