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الجزائر

بن قرينة ينصب هيأة وطنية للانتخابية وهذا دورها

الشروق أونلاين
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بن قرينة ينصب هيأة وطنية للانتخابية وهذا دورها

أطلق رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، مبادرة سياسية تمثلت في تنصيب هيأة وطنية للإنتخابية، تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقبل يوم 07 سبتمبر 2024.

وقال بن قرينة، على هامش تنصيب هذه الهيأة، بأنها “أداة مساعدة على القرارات الصحيحة ورسم السياسات في محتلف الجوانب المتعلقة بالحملة الانتخابية وستكون لها فروعها الممتدة في ولايات الوطن، ولها لجانها المتخصصة وستضطلع بخمس مهام كبرى”، تمثلت في “متابعة تحولات المشهد الانتخابي الوطني واستشراف الرؤى ورسم الخطط سواء قبل الاستحقاق الانتخابي او أثناءه او بعده”.

مضيفا بأنها “تعزز حالة الالتفاف الشعبي حول مؤسسات الدولة وتجميع وتوسيع المشاركة السياسية والانتخابية للمواطنين باعتبار كل ذلك واجبا وطنيا تسند فيه مؤسسات الدولة الجزائرية لاستمرارية شرعيتها وصيانة سيادة قرارها السيد المستمد اساسا من التفويض الشعبي”.

وقال المترشح السابق لرئاسيات 12/12، بأن الهياة الوطنية للانتخابات، تعمل على “ضمان التنسيق الايجابي مع مكونات العملية الانتخابية وروافد الاسناد الانتخابي  وتفعيل دور الشباب والمراة والطلبة والنخب وكل فئات المجتمع في العملية الانتخابية”، و كذا “المساهمة في تثبيت الفعل الديمقراطي من خلال انجاح الفعل الانتخابي بدء من نجاح عملية التوقيعات الى ادارة الحملة الانت الى قراءة النتائج ومتابعة نزاهتها وكل ذلك خلال توسيع مشاركة ورقابة المواطنين عليها في ظل الحرية والشفافية والنزاهة”.

وأكد بن قرينة على وجود “أحزاب سياسية وقامات سياسية طلبت الانضمام إلى الهيأة التي أعلنتها حركتنا”.

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