بن قنة تنشر صور طفولتها بمناسبة عيد ميلادها

نشرت المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، صورا من طفولتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر وأيضا على فيسبوك، نشرتهما، مساء السبت 26 فيفري: “عدت يا عيد مولدي.. عدت يا أيها الشقي”.

وتفاعل مع تغريدة بن قنة نشطاء وإعلاميون، سارعوا لتقديم التهاني لها بمناسبة عيد مولدها وأيضا الثناء على جمال ملامحها ومسيرتها الحافلة بالنجاحات.