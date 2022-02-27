-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد حول الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 8 ولايات
جواهر

بن قنة تنشر صور طفولتها بمناسبة عيد ميلادها

نادية شريف
  • 1098
  • 0
بن قنة تنشر صور طفولتها بمناسبة عيد ميلادها

نشرت المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، صورا من طفولتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر وأيضا على فيسبوك، نشرتهما، مساء السبت 26 فيفري: “عدت يا عيد مولدي.. عدت يا أيها الشقي”.

وتفاعل مع تغريدة بن قنة نشطاء وإعلاميون، سارعوا لتقديم التهاني لها بمناسبة عيد مولدها وأيضا الثناء على جمال ملامحها ومسيرتها الحافلة بالنجاحات.

مقالات ذات صلة
الحب في زمن الحرب.. هذه قصة الأوكرانيّين الذين تزوجا مباشرة بعد الهجوم الروسي!

الحب في زمن الحرب.. هذه قصة الأوكرانيّين الذين تزوجا مباشرة بعد الهجوم الروسي!

بطريقة لطيفة ومؤثرة.. توأم من أوزباكستان يدعو للسلام بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

بطريقة لطيفة ومؤثرة.. توأم من أوزباكستان يدعو للسلام بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

المستشارة الألمانية السابقة ميركل تتعرض للسرقة داخل متجر ألماني

المستشارة الألمانية السابقة ميركل تتعرض للسرقة داخل متجر ألماني

هذا المكون المخفي في الباراسيتامول مرتبط بأمراض القلب والوفاة!

هذا المكون المخفي في الباراسيتامول مرتبط بأمراض القلب والوفاة!

تداول صورة فتاة مغربية على أنها لطالبة جزائرية متوفاة بأوكرانيا

تداول صورة فتاة مغربية على أنها لطالبة جزائرية متوفاة بأوكرانيا

حفيظ دراجي ضمن حملة عربية لمحاربة ختان الإناث

حفيظ دراجي ضمن حملة عربية لمحاربة ختان الإناث

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد