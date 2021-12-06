بن كيران في مهمة تجميل وجه المخزن المغربي القبيح مجددا

عاد عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة السابق، لتبرير خطوات نظام المخزن بالذهاب بعيدا في التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي إلى درجة التنسيق العسكري، معتبرا ذلك له أسبابه المنطقية.

وفي كلمة أمام قيادات حزب العدالة والتنمية، يقول بن كيران أن حزبه مع القضية الفلسطينية، لكن لن يعارض قرارات نظام المخزن أو الملك لأن له مبررات لإقامة علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي.

وحسب بن كيران فمملكة محمد السادس “شريفة” وظلت تدعم القضية الفلسطينية، ليتناقض مع نفسه بأن مسألة التطبيع قديمة بالنسبة للمغرب.

ولم تكون لن كيران حتى الجرأة لقول ما قاله الوزير المغربي السابق سالم بنحميش، الذي قال أن محاولات التطبيع التي تجري مع إسرائيل بمثابة استعمار جديد لبلاده، بصيغة جديدة من قبل كيان اغتصب الأراضي الفلسطينية.

وحاول أمين عام البيجيدي، تحميل الجزائر مسؤولية الأزمة في المنطقة، مدعيا انها تتحرش ببلاده منذ سنوات السبعينيات، متناسيا الهجوم العسكري للنظام المغربي على الجزائر فجر الاستقرار، على دولة جارة خرجت لتوها من حرب التحرير، وذلك من أجل السطو على جزء من أراضيها.

وبدل توجيه خطابه لنظام المخزن، الذي أدخل المنطقة في أزمة بالاستقواء بالصهاينة وفتح أبواب المغرب العربي وافريقيا على مصراعيها أمامهم، راح بن كيران يوجه سهامه نحو الجزائر بدعوى دعمها للقضية الصحراوية.

ويريد بن كيران أن يوهم مستمعيه أن مسألة الصحراء الغربية جديدة رغم أنها موجودة أمام الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار منذ عقود، كما أن ملكه الراحل الحسن الثاني وقع مطلع التسعينات تعهدا أمام المنظمة الأممية بتنظيم استفتاء لشعبها ليختار هل ينضم إلى المغرب أو يقيم دولته المستقلة، قبل أن ينقلب على وعده.

هذا ما قاله بن كيران عن قرار التطبيع عام 2020

ونهاية شهر ديسمبر 2020، أصدر رئيس الوزراء المغربي السابق عبد الإله بن كيران، الأربعاء، أول تعليق له بعد تورط حزبه العدالة والتنمية الإسلامي في اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بن كيران، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: “لا يوجد ما يسرني في الحزب.. ولم أغادر الحزب بسبب أصدقائي”.

وأضاف “لما كنت رئيساً للحكومة لم أكن أتدخل في قضية الصحراء إلا بإذن من الملك”.

وبالنسبة للتطبيع، قال بن كيران، نحن كحزب إسلامي “ضد التطبيع”.

وأضاف “المغرب يعرف ما يفعل وجلالة الملك يعرف مصلحة البلاد”.

وحسب رئيس الوزراء المغربي السابق فإن أمانة الحزب (العدالة والتنمية) أشادت بقرارات الملك.

وأشار إلى توقيع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على اتفاق التطبيع، رغم رفضه من البعض، وإنه يرفض دعوات إقالته من الحزب قائلاُ “لأننا حزب مؤسسات، وأيضاً نحن حزب يقود الحكومة ولكن لا يمكن خذلان الدولة في قضية حرجة”.

وتأتي هذه الخرجة لبن كيران، بعد يوم من زيارة وفد إسرائيلي أمريكي إلى الرباط للتوقيع على اتفاق التطبيع، والذي شارك فيه رئيس الحكومة العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

وتعرض العثماني لسيل من الانتقادات، بسبب حضوره وتوقيعه شخصياً على اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء.

وكان العثماني برر سابقاً قرار الرباط باستئناف العلاقات مع تل أبيب، قائلاً إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لن يتغير أو يتأثر بقرار التطبيع مع “إسرائيل”، وفق قوله.