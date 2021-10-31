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بن كيران يعود لقيادة البيجيدي المغربي بعد صدمة الانتخابات

الشروق أونلاين
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بن كيران يعود لقيادة البيجيدي المغربي بعد صدمة الانتخابات
أرشيف
عبد الإله بن كيران

انتخب المؤتمر الاستثنائي لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، عبد الإله بن كيران، أمينا عاما للحزب بعد حصوله على 1012 صوتا من أصوات المؤتمرين من إجمالي 1252، خلفا لسعد الدين العثماني.

وكان المؤتمر الاستثنائي “للعدالة والتنمية” ، انطلق السبت، لانتخاب قيادة جديدة بعد استقالة أمانته العامة برئاسة سعد الدين العثماني.

ودعا بن كيران بعد انتخابه إلى العمل الجماعي لتجاوز التراجع الحاد في انتخابات البرلمان الأخيرة، مضيفا: “نجحنا في الحفاظ على وحدة الحزب”.

وحسبه، يتخيلون أنه من الممكن أن نعيد الحزب للماضي بسهولة، لكن أنا لست بطلا مثل لاعبي كرة القدم”.

وأردف: لن أستطيع العمل وحدي ولن أتنكر للقدماء (…) سأكون أمين عام لكافة الأعضاء.

 بن كيران يعلن الانسحاب من سباق خلافة العثماني بعد تأجيل المؤتمر

وفي 24 أكتوبر 2021، أعلن عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي سابقا، الأحد، انسحابه من سباق الترشح للأمانة العامة للحزب خلفا لسعد الدين العثماني بعد تأجيل عقد مؤتمر الحزب لعام كامل.

وأجل حزب “العدالة والتنمية” المغربي، انعقاد مؤتمره الوطني العادي المقرر السنة القادمة، لمدة سنة كاملة، بعد أن أقر المجلس الوطني للحزب، مساء السبت، مشروع قرار قدمته الأمانة العامة بهذا الخصوص.

ونشر بن كيران بيانا يعلن فيه أنه غير معني بأي ترشح خلال هذا المؤتمر.

وأكد: بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح.

الانتخابات المغربية: بن كيران يطالب العثماني بالاستقالة الفورية

وفي 9 سبتمبر 2021، طالب عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي سابقا، الخميس، خلفه على رأس الحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالإستقالة الفورية بعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.

ونشر بن كيران بيانا طالب فيه العثماني بتحمل مسؤولية الهزيمة وترك منصبه لنائبه في انتظار عقد مؤتمر جديد.

وكتب: بصفتي عضواً في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقاً من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد.

بن كيران

بن كيران يتراجع عن قرار مقاطعة العثماني بسبب القنب الهندي

وفي مارس الماضي، أعلن أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي سابقا، التراجع عن قطع علاقاته بقيادات الحزب بسبب مصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي.

وقال في بيان، إنه نزولا عند طلب شخصيات من الحزب، فإنه قرر التراجع عن قرار قطع العلاقة مع سعد الدين العثماني وقياديين آخرين مع الإبقاء على قراره تجميد عضويته في الحزب.

وفي 11 مارس قرر بن كيران قطع علاقته مع قيادات حزب العدالة والتنمية على رأسهم الأمين العام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والوزراء كل من مصطفى الرميد وعزيز الرباح ومحمد امكراز والوزير السابق لحسن الداودي.

ونشر رسالة كتبها بخط يده، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليفجر أزمة أخرى داخل حزب العدالة والتنمية بعد الأزمة التي عرفها الحزب بسبب التطبيع والقاسم الانتخابي.

وأعلن عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الاله بن كيران، في وقت سابق، عن تجميد عضويته في الحزب إذا وافقت أمانته العامة على تبني القانون المتعلق بالترخيص لاستعمال القنب الهندي “الكيف” المعروض على الحكومة.

وأكد  في رسالة خطية صادرة عنه أنه سيجمد عضويته  إذا “صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور وسينسحب من الحزب نهائيا”.

وتسبب مشروع القانون في شرخ هائل داخل حزب العدالة والتنمية حيث انقسم قادته داخل البرلمان، بين مؤيد و معارض.

وحذر  في مناسبة سابقة من عواقب الترخيص باستعمال الحشيش لأغراض طبية، حيث اعتبر الامر مجرد مناورة ووهم لا يمكن تطبيقه نصيا في المغرب.

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التعليقات
25
  • SAMI DZ

    ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-18 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 ذي اﻟﻘﻌ ﺪة ﻋ ﺎم 1425 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 25 دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ﺱ ﻨﺔ 2004 ، ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺏﺎﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺪرات واﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ وﻗﻤ ﻊ اﻻﺱ ﺘﻌﻤﺎل واﻻﺕﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺏﻬﺎ .

    188
  • الهادي

    و الله مسكين، من بؤس إلى بؤس ؟ إختار أن يبيع آخرته بدنيا غيره ؟
    و سيجد أمير المدمنين يوم القيامة ليدافع عنه !

    -37
  • علي

    هذه هي رجولة المروكي ينقلبون على انفسهم بين عشية و ضحاها يسيرون بالعصى.

    -63
  • المنصوري كمال

    انهم اناس يعبدون ملكهم ويوضفون دين الله لاهوائهم خطيرون لا ثقة فيهم عياذا بالله

    -82
  • ensane

    بالامس تطبيع واليوم تقنين لمخدر باسم جلالته.وافتتاحية......باسم الله ورسوله...وماذا تركتم للحرام...يااشباه..ابن سلول......وامية...قليل من الحياء فان الشعوب واعية ..يا احتلال.........حتى الخيانة مجتكم......وتبرات منكم...

    -94
  • ناقد

    لم يغضب من الركوع و السجود لغير الله و يضغب من تقنين الزطلة ؟

    -85
  • وناس فرنسا

    موقف يسجله له التاريخ انه تبرأ من قانون زراعة المخدرات كما له موقف رافض للتطبيع مع الصهاينة
    سبق له أن رفض الركوع للملك مواقف مشرفة نتمنى ان يدعم موقفه المشرف ويصدع بالحق ويؤيد
    استقلال الجمهورية الصحراوية

    -92
  • aymen

    لقد احسن ما فعل الانسحاب و الرئس مرفوع لقد بين لهم انه ليس راضي لا على التطبيع و لا على تقنين السموم .....يخربون عقولهم بانفسهم

    -79
  • محمد 53

    يا صاحب هذا المقال . لمذا لم تذكر اسم البلد الذي ينتمي إليه هذا الحزب " العدالة و التنمية " في عنوان مقالك هذا و تركته حتى لمؤخرته ؟ ! بعض الأحزاب لها نفس التسمية في البلدان العربية و القارىء لا يستطيع تكهن مقصودك للبلد الذي ينتمي إليه الحزب المذكور .

    -28
  • Wahrani

    الى الرقم 2 الموضوع ليس الجزاءر ما دخل الجزاءر في بن كيران .وعلى كل حال نحييه على هدا الموقف .

    49
  • شاوي إبن الأوراس الأشم

    الذباب الإلكتروني المغربي يهاجم المواقع الرقمية الجزائرية لكتابة الردود الموالية للمخزن المغربي أو وضع علامات الديسلايك على الإجابات التي تفضح المخزن . هكذا إكتملت حلقات الرذيلة و الخيانة عند المخزن : السياحة الجنسية ، التجارة في المخذرات، التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب أرض الإسراء و المعراج ، فأبشر يا مخزن أن نهايتك أصبحت قاب قوسين أو أدنى

    -104
  • مغترب متطوع

    اكتشفو أخيرا في أحد مخابر التحاليل عن وجود مواد كمياءية خطيرة تسبب في تدمير حياة إنسان كليا جثة هامدة لا يستطيع تحرك أو تفكير بطريقة منطقية و تصيب بعشرات أمراض مزمنة لا علاج لها حتى في امريكا
    جريمة ضد إنسانية أخطر من وباء كروونا

    -51
  • أستاذ

    كلام توفيق لا أساس له من الصحة اطلاقا : آلاف السجناء في السجون الجزائرية بسبب تعاطي الكيف أو ترويجه
    من يكتشفون عنده غرام واحد يدونون له محضرا
    الكيف من المحضورات في الجزائر قانونا وشرعا واجتماعيا
    لا تقل ما ليس لك به علم

    44
  • أستاذ

    بارك الله فيك حاج بن كيران لأنه كل ما سكر كثيره فقليله حرام
    الزطلة مسكرة و من يقل عكس كلام الرسول (ص) فهو عاص الله . كما قال رسولنا من عصاني فقد عصا الله.

    -58
  • الماحي++

    هذا الذي قال سبب التطبيع هو الجزائر وسبب تقنين المخدرات من---كلكم اعداء الجزائر---اللهم اضرب الظالمين بالظالمين.

    -72
  • المحلل++

    الكيف حرام والتطبيع حرام لقد شوهوا صورة الشعب المغربي المغلوب على امره...الى متى .

    -76
  • منيره - قسنطينه

    لكنهم متفقين في استعمار الصحراء الغربية واضطهاد شعبها وما الإسلام والعروبة والمغرب العربى وغيرهم من الشعارات الا لخداع للجزائر.

    -83
  • الهادي

    إنه حائر بين الركوع لله وحده أو الركوع للملك ؟

    -114
  • TAFOUGT

    قد يكون انسحابك بل تقاعدك عن السياسة نهائيا يفيد المغرب وخاصة ونحن في القرن 21 التي لا يناسب ايديولوجيتكم التي أكل عليها الدهر وشرب .

    -53
  • الهادي

    إنها النفس اللوامة تشدّه إلى الرجوع إلى الصواب قبل فوات الأوان، لأنه في داخله يعلم أن أمير المدمنين سيتبرأ منه يوم القيامة حينما يسأله الله عز و جل عن خيانة القدس و تشريد الشعب الصحراوي و تجارة المخدرات و السياحة الجنسية و سياسة (اطحن امّو) و و كل الموبقات الأخرى !

    -100
  • فريد

    الله يزيد يذلكم. من التطبيع الى اباحة استعمال الحشيش الى.....

    -123
  • خليل إ براهيم

    كنت منتظرا أنه يريد الخروج من حزبه لأن الملك طبع مع الكيان العنصري .

    -70
  • بونجور

    آه ظننت أنه إنسحب من المغرب الماء والشطابة الى قاع البحر مثل هؤلاء من خرب العالم الاسلامي منذ دخوله الحكومة ازداد الفقر وكثرت البطالة زيدوه على الغنوشي ومقري والله المستعان

    97
  • Tawfik

    الجزائر قننت الاستعمال الطبي للقنب الهندي منذ سنة 2004، حيث أصدرت قانونا يسمح بزراعته واستغلاله لأغراض طبية وعلمية.
    و ذهبت أبعد من ذلك، حيث شمل القانون المذكور نبتة الكوكا والأفيون أيضا، بناء على القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425، الموافق لـ25 ديسمبر 2004

    153
  • Hassan Sweden

    هكذاالرجال نحبك الله يحفظك.

    -47

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