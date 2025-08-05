بن مبارك: المؤسسة العسكرية تبقى أحد أعمدة الاستقرار

قال إن الجيش يواكب بديناميكية مشروع النهضة الاقتصادية للدولة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، على الدور المحوري الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي في حماية السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة الدولة، مشدّدا على أن المؤسسة العسكرية تبقى أحد أعمدة الاستقرار في البلاد، وسندا ثابتا في مسار بناء الجزائر الجديدة، في ظل تحدّيات إقليمية ودولية متسارعة.

وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، اعتبر بن مبارك أن هذا التاريخ، الذي أقره رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، يعكس مدى التقدير الرسمي والشعبي للمكانة الحيوية التي يحتلها الجيش، باعتباره “العين الساهرة على أمن البلاد، والحصن المنيع لسيادتها، والدعامة الأساسية للدولة الوطنية الحديثة”.

وأشار بن مبارك إلى أن الرابطة التاريخية التي جمعت الجيش بالشعب منذ ثورة التحرير لا تزال تشكّل مصدر فخر واعتزاز لكل الجزائريين، موضّحا أن هذا التلاحم يعكس عمق الثقة المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد، ويجسّد الصلة العضوية التي تربط الجيش بالمجتمع، سياسيا وتاريخيا ووظيفيا.

وأضاف بن مبارك، أن الجزائر، وهي تدرك حجم الرهانات الأمنية والتنموية، قطعت خطوات هامة في سبيل تطوير قدراتها الدفاعية، من خلال تحديث المؤسسة العسكرية وبناء جيش محترف قادر على مواجهة التحدّيات الإقليمية والداخلية، من دون أن تغفل عن مساهمته في دعم مسار التنمية الوطنية.

وأوضح أن الجيش الوطني الشعبي يواكب، بديناميكية مسؤولة، مشروع النهضة الاقتصادية الذي تخوضه الدولة، سواء من خلال حماية الاستقرار أو عبر الانخراط غير المباشر في الجهود الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، انطلاقا من إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية وتأسيس قاعدة صناعية صلبة.

وختم الأمين العام بيانه بالتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يواصل أداء مهامه الدستورية في كنف الالتزام والانضباط، مدركا ثقل المسؤوليات التي يتحمّلها، في ظل قيادة حكيمة تستشرف المخاطر وتعمل على صون السيادة الوطنية وتحصين الدولة من كل أشكال التهديد.