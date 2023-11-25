بن مبارك وجها لوجه مع نواب “الافلان” لأول مرة

يلتقي الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، الأحد، نواب حزبه بالبرلمان، عشية انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك لتقديم توجيهات بخصوص طريقة التعامل مع أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر والتي بلغت 110 مليارات دولار.

وحسب مصادر برلمانية، ستقدم القيادة الجديدة للأفلان توجيهات لمنتخبيها تتضمن أن تصب المداخلات حول أفكار جوهرية تتعلق بمضمون المواد القانونية التي قدمها الجهاز التنفيذي، لاسيما تلك المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وأن تتجه جميع التعديلات المقترحة من قبل نواب الحزب ضمن نفس التوجه بعيدا عن التناقضات والأفكار الهامشية.

وأوضحت أن بن مبارك سيشدد في توصياته عشية مناقشة موازنة 2024 على ضرورة أن يساهم نواب الافلان بفعالية في النقاش العام وأن يكونوا في مستوى المسؤولية المنوطة لبهم ويرفعوا انشغالات المواطنين.

وسيكون الوافد الجديد على رأس الحزب العتيد أمام أول تحد له مع نواب كتلته البرلمانية، هذه الأخيرة التي طالما تسببت الانقسامات داخلها في صداع للأمناء العاميون الذين تداولوا على هذا المنصب طيلة سنوات.

كما يسعى بن مبارك لإذابة الجليد مع النواب خاصة في ظل وجود انتقادات داخلية حول طريقة انتخاب أعضاء اللجنة المركزية الجدُد خلال المؤتمر الأخير، وهي العملية التي عرفت إقصاء بعض الأسماء من النواب المترشحين لعضويتها والتي لم يهضمها البعض.