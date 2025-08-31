بن معزوز يوقع مع النجم الساحلي التونسي

وقع المهاجم محمد سعيد بن معزوز مع نادي النجم الساحلي التونسي، قادما من اتحاد العاصمة.

وأعلن النجم الساحلي التونسي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” تعاقده مع اللاعب، متمنيا له التوفيق في مشواره مع الفريق.

ومن جهتها، توجهت إدارة اتحاد العاصمة بجزيل الشكر، لبن معزوز، على ما قدمه خلال حمله ألوان الفريق، وقالت في بيان لها: ” تتقدّم إدارة نادي اتحاد العاصمة بخالص عبارات الشكر والامتنان للاعبنا محمد سعيد بن معزوز، على كل ما قدّمه طوال السنوات التي حمل فيها ألوان النادي، حيث لم يدّخر أي جهد في الدفاع عن قميص الفريق وتشريف تاريخه”.

وأضافت: “بمناسبة انتقاله إلى نادي النجم الساحلي التونسي، نتمنى له كامل التوفيق والنجاح تجربته الكروية الجديدة”.