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رياضة

بن ناصر: أحترم ميلان كثيرا ولن أرتدي قميص إنتر أبدا

عمر سلامي
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بن ناصر: أحترم ميلان كثيرا ولن أرتدي قميص إنتر أبدا
أرشيف
بن ناصر

قال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، إنه قد يغادر نادي ميلان يوما ما، لكنه لن يرتدي قميص نادي إنتر أبدا.

وأضاف بن ناصر، في تصريحات أبرزها خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، الصحفي فابريزيو رومانو: “لن أذهب أبدًا إلى إنتر.. لا توجد فرصة لحدوث ذلك، أنا أحترم ميلان كثيرًا. بالتأكيد لن أرتدي قميص إنتر أبدًا”.

وأضاف النجم الجزائري، بحسب ما نقله فابريزيو على حسابه بشبكة “إكس”: “لقد فوجئت عندما وقع تشالهانوغلو مع إنتر.. لا أقول إنني سأبقى في ميلان إلى الأبد، لكن بالتأكيد الانتقال إلى إنتر لن يحدث أبدا”.

وتعرض بن ناصر لإصابة في الركبة خلال مواجهة الغريم إنتر، في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ماي الماضي، ليجري عملية جراحية، غاب على إثرها لمدة طويلة عن الميادين.

وعاد بن ناصر مؤخرا إلى التدريبات الجماعية لنادي ميلان، ويقترب من المشاركة في المباريات الرسمية.

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