بن ناصر: أحترم ميلان كثيرا ولن أرتدي قميص إنتر أبدا

قال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، إنه قد يغادر نادي ميلان يوما ما، لكنه لن يرتدي قميص نادي إنتر أبدا.

وأضاف بن ناصر، في تصريحات أبرزها خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، الصحفي فابريزيو رومانو: “لن أذهب أبدًا إلى إنتر.. لا توجد فرصة لحدوث ذلك، أنا أحترم ميلان كثيرًا. بالتأكيد لن أرتدي قميص إنتر أبدًا”.

وأضاف النجم الجزائري، بحسب ما نقله فابريزيو على حسابه بشبكة “إكس”: “لقد فوجئت عندما وقع تشالهانوغلو مع إنتر.. لا أقول إنني سأبقى في ميلان إلى الأبد، لكن بالتأكيد الانتقال إلى إنتر لن يحدث أبدا”.

🔴⚫️ Ismael Bennacer: “I’d never go to Inter. No chance. I’ve too much respect for AC Milan. For sure I’ll never wear Inter shirt”.

“I was surprised when Çalhanoglu signed for Inter… I’m not saying I’m gonna stay at Milan forever but for sure, Inter never”, told Instant Foot. pic.twitter.com/VqtFNtxoh0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023