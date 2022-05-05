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رياضة

بن ناصر أصرّ على صوم رمضان

علي بهلولي
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بن ناصر أصرّ على صوم رمضان

أصرّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان فريق ميلان آسي الإيطالي، على صوم شهر رمضان الفضيل.

وخاض بن ناصر أربع مقابلات رسمية مع فريقه الميلان في شهر رمضان المُنصرم، وهو صائم. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الخميس.

وإذا كانت شخصية اللاعب لها دور هامّ في حسم الأمر بين الصّوم أو الإفطار، فإن المدربين متباينون بِشأن هذه الفريضة الإسلامية، بين القبول، وبين مَن يُقدّم تبريرات رياضية لِوجوب الإفطار، وطرف ثالث يرفض بِخلفية “عنصرية”.

ويتصدّر فريق “الروسونيري” لائحة ترتيب منافسة “الكالتشيو”، ويتّجه نحو إحراز اللّقب قبل ثلاث جولات عن إسدال الستار.

ويُواجه إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي المضيف نادي هيلاس فيرونا، سهرة الأحد المقبل، لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإيطالية. مع الإشارة إلى أن المنافس يشغل المركز التاسع في لائحة الترتيب.

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