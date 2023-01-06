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رياضة
نجم كرة القدم الإيطالية السابق لوكا توني:

“بن ناصر أفضل وسط ميدان في العالم”

ع. ع
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“بن ناصر أفضل وسط ميدان في العالم”

اعتبر نجم كرة القدم الإيطالية السابق لوكا توني، أن متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر، هو أفضل متوسط ميدان في العالم ومن يقول عكس ذلك فهو مجنون.

وأكد لوكا توني في تصريحات ادلى بها لقناة “دازن dazn” خلال تحليله لمباراة ميلان أمام ساليرنيتانا:” بالنسبة لي يعد نجم ميلان اسماعيل بن ناصر أفضل متوسط ميدان في العالم ومن يقول عكس ذلك فهو مجنون “.

وأضاف النجم الإيطالي السابق:”مهارته في افتكاك الكرة لم أشاهدها من عصر أمبروزيني وسيدروف يا له من لاعب (…) هناك حديث عن اينزو فيرنانديس أنه من الأفضل في العالم”. وختم الهداف الإيطالي السابق:” بدوري أقول لهم ماذا تتناولون هل أنتم مجانين ألم تشاهدوا ماذا يفعل هذا الجزائري منذ سنة ونصف”.

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