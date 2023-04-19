بن ناصر أمامه تحدّي “جوارية الغضب”

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الجار نادي الإنتر، بِرسم نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتأهّل الإنتر سهرة الأربعاء إلى المُربّع الذّهبي، بعد تعادله بِميدانه إيابا (3-3) مع بنفيكا البرتغالي، وانتصاره خارج القواعد ذهابا (0-2).

وتُجرى مواجهتا نصف النّهائي المحلّيتَين أو “جوارية الغضب” (إحدى تسميات الصّحافة الإيطالية) بِمنشأة رياضية واحدة: في الـ 9 والـ 10 من ماي ذهابا بِملعب “سان سيرو” (تسمية الميلان )، والـ 16 أو الـ 17 من الشهر ذاته إيابا بِميدان “جوسيبي مياتزا” (تسمية الإنتر).

وسبق للفريقَين أن تقابلا أربع مرّات في رابطة أبطال أوروبا، وذلك: في نصف نهائي نسخة 2002-2003، وحينها تعادلا ذهابا بِنتيجة سلبية، ثم تكرّر السيناريو إيابا لكن بِهدف لِمثله، مع تأهّل “الروسونيري” بِاعتباره كان الفريق الزّائر في الشطر الأخير، لمّا كان الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم يلجأ إلى قاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار (ألغاها مُؤخّرا). وفي ربع نهائي طبعة 2004-2005، وحينها فاز الميلان ذهابا (2-0) وأيضا إيابا (0-3). مع الإشارة إلى أن الحكم أوقف لقاء العودة في الدقيقة الـ 72، بِسبب رشق جماهير الانتر (الفريق المُستضيف) لِأرضية ملعب “جوسيبي مياتزا” بِالشهب النّارية. ورسّم الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم فوز ميلان آسي بـ (0-3) وتأهّله لِنصف النّهائي، رغم أنه كان مُتقدّما في النتيجة بِهدف دون ردّ.

وفي الموسم الحالي، واجه إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان المُنافس نادي الإنتر 3 مرّات، في البطولة الإيطالية: فاز الميلان بِميدانه ذهابا (3-2)، وخسر خارج القواعد إيابا (1-0). وفي الكأس الإيطالية الممتازة بِالسعودية، وحينها فاز الانتر بِثلاثية نظيفة. مع خوض بن ناصر كامل أطوار مواجهة الذّهاب والكأس الممتازة، بينما غاب عن فعّاليات لقاء الإياب في البطولة بِداعي الإصابة.