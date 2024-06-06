بن ناصر احتياطيا وبراهيمي قائدا

نشر اتحاد الكرة الجزائري مساء الخميس التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، في مواجهته لِفريق غينيا كوناكري.

واللافت أن النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ترك اللاعب المخضرم ومتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر احتياطيا.

وربّما قدّر التقني السويسري أن لاعب نادي ميلان آسي الإيطالي ما زال لم يستعد بعد لياقته البدنية ومستواه الفني العالي، بعد أن تعرّض لِإصابته خطيرة في الرّكبة شهر ماي من السنة الماضية.

ومنح بيتكوفيتش لاعب خطّ الوسط لِنادي الغرافة القطري والقديم العهد بِالنّخبة الوطنية ياسين براهيمي، شارة القائد.

وترك المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” لاعبَين لم يجلبهما إلى هذه المباراة، وسيُتابعان أطوارها من المنصّة الشرفية، وهما: المدافع شعيب كداد، والمهاجم أنيس حاج موسى.