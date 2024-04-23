بن ناصر احتياطي في داربي الشمال

ظهر الدولي الجزائر اسماعيل بن ناصر، احتياطيا في لقاء الداربي الذي جمع ناديه ميلان ضد إنتر ميلان لحساب الجولة الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

ودخل اسماعيل بن ناصر في الدقيقة الـ69 من المواجهة التي انتهت بثنائية مقابل هدف لصالح “النيراتزوري”، والتي سمحت له في التتويج باللقب، حيث قدم الجزائر مردودا طيبا، بعد فترة الفراغ التي مر بها سابقا، والتي جعلته عرضة لانتقادات في الفترة الماضية من قبل جماهير النادي والإعلام الإيطالي.

وشكلت إصابة اسماعيل بن ناصر نهاية الموسم الماضي، منعرجا في مشواره الكروي، بعدما كان أفضل لاعب في ميلان، وأفضل ريجيستا في الدوري الإيطالي، حيث أصبح مردوده متذبذبا هذا الموسم، ولم يستعد مستواه المعهود، مع أبناء “السان سيرو”، بعدما عاد إلى الميادين في منتصف الموسم، أين تواجد مع النخبة الوطنية في كاس أمم إفريقيا الماضية بكوت ديفوار، أين شارك في مواجهة واحدة، قبل أن يلازم كرسي الاحتياط، خوفا من تعرضه لإصابة كانت قد تقضي على مشواره الكروي.

يذكر، أن عديد التقارير الصحفية الإيطالية، وضعت احتماليه مغادرة بن ناصر لنادي ميلان، نحو وجهة أخرى، حيث ارتبط اسمه بناديه السابق أرسنال، غير أن مستوياته الحالية قد تجعله يبقى مع القلعة الحمراء لموسم آخر.