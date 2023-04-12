بن ناصر الأوّل عربيا والرّابع إفريقيا

بات اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة الأربعاء، أوّل عربي يُسجّل هدفا لِمصلحة فريق ميلان آسي الإيطالي في مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

وأمضى متوسّط الميدان بن ناصر الهدف الوحيد وتوقيع الفوز للميلان أمام الضيف والجار نادي نابولي.

ووفقا للموقع العالمي المُتخصّص “أوبتا”، فإن هدف بن ناصر غير مسبوق عربيا.

أمّا على المستوى الإفريقي، فالتحق بن ناصر بِثلاثة لاعبين سبق لهم هزّ الشّباك لِمصلحة فريق “الروسونري” في رابطة الأبطال الأوروبية، وهم: الليبيري جورج ويه (1995-2000)، والغانيان كيفين برينس بواتينغ (2010-2013 و2016) وسولي مونتاري (2012-2015).