بن ناصر: الخسارة أمام نابولي درس سنتعلم منه

يرفض لحد الآن عروض الإدارة لتمديد عقده

وصف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، هزيمة فريقه ميلان أمام نادي نابولي، أول أمس، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو بنتيجة هدفين لهدف، بـ”الدرس” الذي وجب التعلم منه للنهوض مجددا والتمسك بهدف الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بكل قوة، في وقت أثار فيه نجم “الخضر” مزيدا من الجدل بخصوص مسالة تجديد عقده مع “الروسونيري”.

ونشر بن ناصر، الذي اختارته أغلب المواقع المختصة في الإحصائيات أفضل لاعب في ميلان خلال قمة نابولي، تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أبرز فيها حسرته على الخسارة أمام نادي الجنوب الإيطالي، وكتب قائلا: “من الصعب دائمًا قبول الهزيمة، لكنها جزء من كرة القدم”، وتابع: “دعنا نتعلم الدرس ونتماسك معًا”، في رسالة قوية من اللاعب الجزائري لزملائه، خاصة أن الهزيمة كانت على أرض ملعب سان سيرو، وهي الأولى لميلان هذا الموسم بعد سبع جولات كاملة، وبعد 4 انتصارات وتعادلين، ويواصل بن ناصر تألقه مع نادي ميلان، حيث ظهر بمستوى جيد منذ بداية الموسم، ورغم التعديلات في وسط الميدان، فقد كان مردوده مقنعاً منذ الأسابيع الأولى.

من جهة أخرى، يطالب أنصار ميلان بإنهاء أزمة تمديد عقد اللاعب الجزائري، لا سيما أنّ إدارة النادي سارعت لإنهاء المفاوضات مع بعض الأسماء، مثل الإيطالي ساندرو تونالي، ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع بن ناصر، وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أنّ مفاوضات تمديد عقد بن ناصر لم تشهد تطوراً في الأيام الماضية، ويبدو أنها مجمدة في الوقت الحالي، بما أنّ الجزائري مصرّ على أن تستجيب إدارة النادي لشروطه المالية، وكان المدير الرياضي لميلان باولو مالديني قد ألمح، في تصريحات سابقة إلى صعوبة المفاوضات مع إسماعيل بن ناصر والبرتغالي رافاييل لياو.

إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية إيطالية أن الإشكال المالي هو الذي يعيق المفاوضات، مع إصرار وكيل بن ناصر على الحصول على مقابل مالي مهم بعد كل التضحيات التي قدمها نجم أرسنال السابق في المواسم الماضية، ويريد عقداً بقيمة ما ينجزه في كل مباراة، ولا يستبعد، تبعاً لهذا الفشل إلى حدّ الآن، أن يرحل بن ناصر عن ميلان في الميركاتو الشتوي، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ذلك أن النجم الجزائري لا يبدو مستعداً للقبول بأي عرض، وقد يكون حسم موقفه بعدم البقاء مع النادي.

يجدر الذكر، أن بن ناصر تحصل على العديد من العروض المغرية من أندية الدوري الانجليزي الممتاز، في صورة قطبي مدينة مانشستر، اليونايتد والسيتي، فضلا عن ليفربول وفريقه السابق أرسنال، ما يرجح فرضية رغبة اللاعب الجزائري في العودة إلى “البريميرليغ” لكن في قمة مستواه هذه المرة.