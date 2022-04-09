بن ناصر “الصائم” يُجبر ميلان على تغيير برنامج تدريباته

أجّل مسألة تجديد عقده إلى غاية نهاية الموسم

قالت صحيفة “لاغازيتا سبورت” الإيطالية إن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، يخضع لعمل خاص قبل مواجهة تورينو، مساء الأحد، في الجولة 32 من الدوري الإيطالي، حتى يكون بأفضل مستوياته في مواجهة هامة للنادي اللومباردي بالنسبة لحسابات التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية الشهيرة إن التزام نجم “الخضر” على أداء فريضة الصيام، رفقة زميله الآخر الإيفواري، فرانك كيسييه، دفعت الطاقم الفني لنادي ميلان إلى إعداد برنامج عمل خاص لهذا الثنائي وبهندسة مباشرة من خبير التغذية للنادي الإيطالي، حتى لا يتأثر مردود اللاعبين وخاصة بن ناصر على أرضية الميدان، وسيستمر هذا البرنامج التدريبي الخاص للدولي الجزائري إلى غاية نهاية شهر رمضان، والذي يرتكز على استغلال فترات الراحة والالتزام ببرنامج غذائي يسمح له بالاسترجاع الجيّد والسريع حتى لا تتراجع جاهزيته البدنية مقارنة بزملائه الآخرين في الفريق.

ويعتبر إسماعيل بن ناصر أحد أفضل لاعبي نادي ميلان هذا الموسم، وعلى وجه التحديد منذ بداية العام الجاري، حيث يقدم لاعب خط الوسط الجزائري مستويات كبيرة جدا، قادته إلى الحصول على جائزة لاعب شهر مارس، ويعتبره عديد المحللين بأنه سلاح بيولي في سباق التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وعلى وجه التحديد قبل المواجهات النارية التي تنتظر ميلان خلال الشهر الحالي الموافق لشهر رمضان، ويلعب ميلان أمام أندية تورينو وجنوى ولازيو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي خلال شهر رمضان، في حين سيصطدم بغريمه انتر في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بن ناصر التزامه بتعاليم الدين الإسلامي، حيث يعتبر أكثر اللاعبين الجزائريين الناشئين في أوروبا التزاما.

من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية إيطالية إن إدارة النادي اللومباردي وبن ناصر قررا تأجيل الحسم في تجديد العقد الذي يربط الجانبين إلى غاية نهاية الموسم، خاصة أن ميلان يلعب من أجل التتويج باللقب ولا يريد الطرفان تشتيت التركيز في قضية ترى، الكثير من المصادر بأنها محسومة ومسألة وقت فقط، وينتهي عقد بن ناصر الحالي صيف 2024 في وقت اقترح عليه المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، عقدا جديدا يمتد إلى صيف 2026 وبراتب سنوي أكبر، يقدر بحوالي 3 ملايين يورو سنويا أي أكثر من راتبه الحالي بمرتين.