بن ناصر بطلا لِإيطاليا

أحرز اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الأحد، لقب بطولة إيطاليا بِزيّ نادي ميلان آسي.

وفاز الميلان بِنتيجة (3-0) على المضيف نادي ساسولو، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر منافسة “الكالتشيو”.

وأنهى فريق ميلان آسي المشوار يجمع 86 نقطة في الرّيادة، نظير رصيد 83 نقطة للوصيف نادي الإنتر. وهو ما منح بن ناصر وزملاءه لقب البطولة الإيطالية.

ودخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه “الروسونيري” مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة على نادي ساسولو.

وزيّن إسماعيل بن ناصر (24 سنة) رفوف خزانته بِأوّل لقب على مستوى الأندية، فيما عاد فريق المدرب ستيفانو بيولي من بعيد (2010-2011)، وأضاف لقب “السكوديتو” الـ 19 إلى رصيده. مُعادلا رقم غريمه التقليدي الإنتر، ومُتموقعَين في المركز الثاني خلف نادي جوفانتوس الذي نال 36 لقبا.