بن ناصر: بوكينافاسو ليست جيبوتي وسنبحث عن فوز جديد

قال متوسط ميدان المنتخب الوطني، سماعيل بن ناصر، أن مباراة بوركينافاسو المرتقبة الثلاثاء القادم ستكون مختلفة تماما عن مباراة جيبوتي.

وأضاف بن ناصر في الندوة الصحفية التي تلت مواجهة جيبوتي:” سنعمل على الاسترجاع، والتحضير جيدا لمباراة بوركينافاسو، وبتعليمات المدرب سنكون في جاهزية تامة لمباراة الثلاثاء”.

وعن عودته إلى المنتخب، بعد الغياب في التربص السابق بسبب الإصابة قال بن ناصر: ” سعيد جدا بالعودة، وأعمل على استعادة مستواي المعهود، سواء مع فريقي أو المنتخب، وهدفي دائما تقديم كل ما لدي على أرضية الميدان”.

ومن جهة أخرى، عبّر بن ناصر عن تفاؤله بتحقيق الفوز على بوركينافاسو في الجولة الثانية،حيث نشر على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، صورة للمنتخب الوطني، وكتب: “حققنا بداية مثالية، في التصفيات، وسنحافظ على تركزنا من أجل البحث على ثاني انتصار الثلاثاء المقبل”.